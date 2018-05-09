Тверь, 9 мая, 2018, 11:30 — ИА Регнум. Торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Твери у Обелиска Победы 9 Мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Почётными гостями торжества стали ветераны. Участников приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя, на мероприятии также присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, глава Твери Алексей Огоньков, руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, представители общественных, молодёжных патриотических организаций, жители и гости города.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы

«Сердечно поздравляю всех с Днём Победы! Отмечая эту священную дату, мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся героическим поколением победителей, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины. Тверской край внёс большой вклад в победу над врагом. Ожесточённые бои здесь позволили нашим войскам отстоять Москву и одержать судьбоносную победу под Сталинградом», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона напомнил: на территории Тверской области в годы Великой Отечественной войны погибли более 500 тысяч советских воинов. Глава региона от имени всех жителей региона поблагодарил ветеранов за мужество в боях и самоотверженный труд во имя Родины.

В строю по площади Победы прошли курсанты, слушатели, преподаватели военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, лётчики 12-й гвардейской Мгинской дивизии, подразделения территориального управления ФСИН, Государственной академии противопожарной службы МЧС, тверские суворовцы, кадетская рота школы №16 Твери, юнармейцы. Участники торжества возложили цветы к Обелиску Победы и Вечному огню.

Одним из самых масштабных событий 9 мая в Твери станет шествие Бессмертного полка, которое пройдёт с 15:00 до 16:00 от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. Вместе с жителями в колонне пройдёт губернатор Игорь Руденя.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00. Также в программе 9 мая в Твери — акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок.