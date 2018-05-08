Мурманск, 8 мая, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Мурманске на улице Героев-Североморцев неизвестные хулиганы изрезали баннеры, посвященные Дню Победы, в том числе воспроизводящие фотографии советских военнослужащих времен Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Nord-news.ru Изрезанные баннеры в Мурманске

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» и ищет свидетелей происшествия.

Как отмечают журналисты сайта tv21, баннеры уничтожались с особым цинизмом — растяжки изрезаны вдоль и поперек.

Напомним, во время Великой Отечественной войны Мурманск стал объектом напряженной борьбы. С 1942 года немецко-фашистские войска подвергали город систематическим ударам авиации, пытаясь разрушить порт. В городе были разрушены или сгорели почти три четверти жилых домов, две трети предприятий.

В 1945 году Мурманск был включен в список 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Столица Заполярья награждена орденом Отечественной войны I степени. 6 мая 1985 года Мурманск получил звание «Город-Герой».

Фото: информационное агентство NORD-NEWS.RU