Зюганов: Нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками
Москва, 8 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против того, чтобы Мавзолей Ленина закрывали к празднованию Дню Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
Dmitry Azovtsev
Вход в Мавзолей В.И. Ленина
«Надо помнить, Владимир Владимирович (Путин), нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками. Это наша великая советская история, ее ничем не закрыть, на нее надо опереться, и тогда решим все задачи», — заявил Зюганов.
В Госдуме проходит обсуждение вопроса о даче согласия президенту РФ о назначении Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.