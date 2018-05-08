Москва, 8 мая, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против того, чтобы Мавзолей Ленина закрывали к празднованию Дню Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

Dmitry Azovtsev Вход в Мавзолей В.И. Ленина

«Надо помнить, Владимир Владимирович (Путин), нечего Мавзолей закрывать всякими фанерками. Это наша великая советская история, ее ничем не закрыть, на нее надо опереться, и тогда решим все задачи», — заявил Зюганов.

В Госдуме проходит обсуждение вопроса о даче согласия президенту РФ о назначении Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.