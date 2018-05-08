Белгород, 9 мая, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Отвратительная история стала достоянием общественности накануне 9 мая. Ветеран Великой Отечественной войны, живущий в поселке Прохоровка Белгородской области, лишен возможности получать пенсию. Как человек стал жертвой бюрократии, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Личный архив Марины Фоминой Прохоровка. Участник Великой Отечественной войны Николай Васильевич Фомин до инсульта

Как сообщила дочь 93-летнего ветерана, Николая Васильевича Фомина, четыре года назад у него случился инсульт, в результате чего этот человек, всю жизнь бывший полным энергии, не говорит и не пишет. Сознание и память не пострадали, но вскоре семью окружили серьезные трудности. Доверенность, по которой дочь получала пенсию отца, истекла, а новую доверенность нотариусы оформлять отказываются, потому что человек не говорит и не пишет. Пенсию Николай Васильевич смог получил один-единственный раз, уже почти ослепший, собрав последние силы для похода в банк. Оформить банковскую карту не предложили, а сил идти второй раз у человека нет.

«Отправились в опеку. Один из помощников нотариуса сказал, — что вы переживаете, он умрёт, и вы получите пенсию, она не пропадет. Определите сами степень цинизма! Опека пояснила, что человек должен быть признан недееспособным. Это длительный процесс, и если человек понимает, о чем его спрашивают, в опеке отказывают. Итак, где выход? Ветеран, участник войны, уважаемый человек, труженик, офицер запаса и все разбивается о ледяной холод законов! Кто принимал эти бесчеловечные законы? Сколько людей сталкиваются с этой бюрократией?» — говорит Марина Фомина.

В опеке предупредили, что на решение проблемы понадобятся месяцы, придется ехать в суд в Белгород, причем опека сама предупредила, что после нервотрепок с судом и медкомиссиями некоторые умирают.

Каковы подробности этой истории и что говорит о ней юрист ИА REGNUM, читайте в статье: «Он умрёт, и вы получите…»: фронтовик из Прохоровки остался без пенсии

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