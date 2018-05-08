На что жить? Фронтовик стал жертвой бюрократической машины
Белгород, 9 мая, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Отвратительная история стала достоянием общественности накануне 9 мая. Ветеран Великой Отечественной войны, живущий в поселке Прохоровка Белгородской области, лишен возможности получать пенсию. Как человек стал жертвой бюрократии, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.
Как сообщила дочь 93-летнего ветерана, Николая Васильевича Фомина, четыре года назад у него случился инсульт, в результате чего этот человек, всю жизнь бывший полным энергии, не говорит и не пишет. Сознание и память не пострадали, но вскоре семью окружили серьезные трудности. Доверенность, по которой дочь получала пенсию отца, истекла, а новую доверенность нотариусы оформлять отказываются, потому что человек не говорит и не пишет. Пенсию Николай Васильевич смог получил один-единственный раз, уже почти ослепший, собрав последние силы для похода в банк. Оформить банковскую карту не предложили, а сил идти второй раз у человека нет.
«Отправились в опеку. Один из помощников нотариуса сказал, — что вы переживаете, он умрёт, и вы получите пенсию, она не пропадет. Определите сами степень цинизма! Опека пояснила, что человек должен быть признан недееспособным. Это длительный процесс, и если человек понимает, о чем его спрашивают, в опеке отказывают. Итак, где выход? Ветеран, участник войны, уважаемый человек, труженик, офицер запаса и все разбивается о ледяной холод законов! Кто принимал эти бесчеловечные законы? Сколько людей сталкиваются с этой бюрократией?» — говорит Марина Фомина.
В опеке предупредили, что на решение проблемы понадобятся месяцы, придется ехать в суд в Белгород, причем опека сама предупредила, что после нервотрепок с судом и медкомиссиями некоторые умирают.
Каковы подробности этой истории и что говорит о ней юрист ИА REGNUM, читайте в статье: «Он умрёт, и вы получите…»: фронтовик из Прохоровки остался без пенсии
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