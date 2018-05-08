Мурманск, 8 мая, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Жители и гости Североморска и Мурманска смогут подняться на борт боевых кораблей Северного флота в День Победы, 9 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

Mil.ru БПК «Адмирал Левченко»

Для посетителей в Мурманске, у причала морского вокзала, будут открыты малый ракетный корабль «Айсберг», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин» Кольской флотилии разнородных сил.

В Североморске примут гостей на борт большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

9 мая утром на всех кораблях, подводных лодках и судах Северного флота будут подняты Государственный и Военно-морской флаги в честь праздника Победы.

Также в этот день состоится артиллерийский салют. Его выполнят малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» в Кольском заливе.