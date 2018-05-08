Ярославль, 8 мая, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Ярославцев на День Победы ждет много новинок, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В 10 часов на Советской площади начнется торжественное шествие частей Ярославского гарнизона, там же пройдет и театрализованное представление.

Yarregion.ru Ил-2

Главной изюминкой шествия этого года станет танк Т-34, который предоставил городу киноконцерн «Мосфильм». Танк пока стоит на площади, но 9 мая он совершит круг почета по главной площади Ярославля.

В День Победы, в небе над центром Ярославля пролетит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. Это один из двух в мире летающих экземпляров Ил-2. Патриотическое объединение «Ленрезерв» привезло в Ярославль пять ретроавтомобилей времен Великой Отечественной войны.

Традиционно пройдет акция «Бессмертный полк», которая стартует в 11 часов от памятника Николаю Некрасову. В этом году, по мнению организаторов, в ней примет участие 14−15 тысяч человек. В колонне пойдут волонтеры-запевалы, которые будут запевать песни военных лет.

На Советской площади с 14 до 22 часов откроют кинотеатр под открытым небом, где покажут любимые фильмы о Великой Отечественной войне на большом экране. Среди фильмов «Два бойца», «Парень с нашего города», «В шесть часов вечера после войны» и другие. На стадионе «Спартаковец» с 11.30 до 15.30 пройдет концерт «Победный май». В нем не будет заезжих столичные поп-звезд, а выступят девять ярославских коллективов из различных домов и дворцов культуры. Как всегда будут кормить солдатской кашей. По информации департамента культуры Ярославской области, солдатские полевые кухни расположатся около театра Волкова, КЗЦ «Миллениум» и музея Боевой славы.

9 мая Музей Боевой Славы представит новую выставку «Ярославские партизаны» из фондов музея-заповедника. Для гостей праздника в музее пройдет программа «Открытый микрофон», где все желающие смогут петь любимую песни времен войны. На территории музея сводная группа военно-патриотических объединений города Ярославля представят показательное выступление с демонстрацией элементов специальной боевой подготовки, а военно-исторический клуб «Волжский рубеж», познакомит с формой и вооружением времен Великой Отечественной войны.

Закончит праздник салют на Которосльной набережной, у часовни Казанской иконы Божьей Матери. В этом году на него потратят 200 тысяч рублей, что в 4 раза больше прошлогоднего. Если раньше салют длился три минуты, то сейчас он будет идти не меньше пяти минут. Бюджет города выделит 50 000 рублей, а все остальное — внебюджетные источники.