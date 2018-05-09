Тверь, 9 мая, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Масштабные мероприятия пройдут в Тверской области, как и во всех регионах России 9 мая — в 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона, а основные из них запланированы в областной столице. В праздновании Дня Победы примет участие губернатор Игорь Руденя.

Тверскаяобласть.рф Игорь Руденя поздравляет с Днём Победы

«Уже 73 года День Победы объединяет всех граждан нашей страны общими чувствами гордости, памяти и благодарности поколению победителей. Мы гордимся подвигом героев войны и тружеников тыла. В годы войны на тверской земле около трёх лет шли ожесточённые бои. Именно здесь враг почувствовал силу нашей армии. Отсюда начался трудный путь к Великой Победе», — говорится в поздравлении Игоря Рудени жителей Тверской области с Днем Победы.

Начнутся мероприятия в Твери в 09:00 — у всех мемориальных комплексов и захоронений состоятся возложения цветов. В храмах пройдут панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы» состоится в 10:00, а в 11:00 по площади Победы торжественно пройдут войска Тверского территориального гарнизона.

Одним из самых масштабных событий праздника станет шествие Бессмертного полка, которое пройдёт с 15:00 до 16:00 от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы. Вместе с жителями в колонне пройдёт губернатор Игорь Руденя.

Также в программе 9 мая в региональной столице — акции «Полотно памяти», «Молодёжь помнит», «Наши герои», традиционная 71-я легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы и другие спортивные состязания, выставка военной техники, работа концертных площадок.

В 19:00 у Обелиска Победы будет объявлена Общероссийская минута молчания. Празднование Дня Победы завершит салют в 22:00.