Москва, 10 мая, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Слабая, безвольная и бестолковая «волна народного протеста», организованная сдувшимся недополитиком Навальным 5 мая, ничуть не напоминает валы и буруны зимы 2011−2012. В чем причина такого спада интереса к данному персонажу и исповедуемым им методам, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Митинг на Болотной площади в Москве 10 декабря 2011 года

Назвать протест последователей Навального совсем незаметным тоже было бы неправильно, все-таки в обеих столицах было задержано около 500 участников. Но отсутствие ясной перспективы этих протестов с течением времени делает затею совершенно непривлекательной для мало-мальски серьезных участников. Подростки, выходящие «протестовать», сами не понимая против чего, служат до сих пор работающей, хотя и изрядно прохудившейся ширмой, благодаря которой Навальный до сих пор «работает».

Очевидно, что повестку и тематику своих протестов он не определяет сам. В таком случае значимым остается вопрос: кто такой условный заказчик выступлений Навального и его команды? Существует гипотеза, что бесконечная «навальниана» служит просто каналом выражения недовольства. Только не «молодежи и сознательных граждан», а простой, но недовольной политикой Путина, части кремлевской элиты, фрондирующей этаким, относительно безопасным для себя манером. Подначивая школьников, чтобы хоть через них выразить свое недовольство. Насколько правдоподобна такая гипотеза?

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