Архангельск, 8 мая, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Выдвижение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра страны вызывает сомнение в том, что перемены, которых россияне ждут от власти, произойдут в обозримом будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили депутаты Архангельского областного Собрания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Владимир Путин еще накануне инаугурации высоко оценил работу Медведева в должности премьер-министра, и это дало основание полагать, что он будет «переназначен». Что можно от этого ожидать? Серьезными экономическими успехами за прошедшие шесть лет РФ не отличилась. Можно бесконечно говорить о том, что мы выдержали санкции и прочее. Но рассуждать надо по-другому: изменилось ли благосостояние народа за этот период? И когда мы по официальной статистике имеем 20 млн человек живущих за чертой нищеты, то по меньшей мере лицемерными выглядят заявления о том, что у нас все хорошо и нам надо просто идти в том же направлении, — заявил депутат от КПРФ Александр Новиков, — Сегодня много говорится о том, что существенно увеличилось денежное содержание бюджетников — врачей, учителей. Но если смотреть, например, по Архангельской области, то майские указы исполняются только в том случае, если бюджетник работает с двойной нагрузкой».

По мнению Новикова, главное ожидание от власти сегодня — «повышение благосостояния не миллиардеров, а обычных людей». Для этого, как считает депутат, необходимо перераспределить доходы в том числе в нефтегазовом секторе экономики. «Уровень зарплаты главы Газпрома говорит о том, что аппетиты давно пора уменьшить», — уточнил он.

В числе приоритетных задач Новиков назвал ввод прогрессивной шкалы налогов и монополии на табак и алкоголь. «Если будут претворены в жизнь эти меры, то можно будет надеяться и на повышение благосостояния не только миллиардеров, но и остальной части населения», — считает депутат.

Не выразил оптимизма в вязи с выдвижением Дмитрия Медведева на пост премьер-министра и депутат областного собрания от ЛДПР Серей Пивков.

«Сама речь Владимира Путина на инаугурации была оптимистичной и многих задела в хорошем смысле слова. Но последовавшее за этим решение о продолжении работы Дмитрия Медведева в правительстве немного разочаровало, — заявил депутат. — Люди действительно ждут перемен, и «отдать» в этой ситуации пост председателя правительства человеку, который уже себя проявил на этом посту с разных сторон… В этом случае о переменах говорить сложно».

Пивков также отметил, что главным ожиданием от власти сегодня считает «переключение внимания» с внешней на внутреннюю политику страны.

«Важно уделять внимание внешней политике, но внутренняя политика не менее важна. Дотационные регионы, особенно такие, как Архангельская область, нуждаются в поддержке федерального центра. Сегодня существует несправедливое распределение налогов — большая часть доходов остается в федеральном бюджете, а регионы вынуждены выживать», — сказал Сергей Пивков.

За обновление власти, как возможности повысить шансы на перемены, высказался независимый депутат Юрий Шаров.

«Как показывает социология, около 90% населения страны ожидают позитивные перемены. При этом почти 80% избирателей проголосовало за действующего президента. Это означает, что в сознании массового избирателя позитивные изменения в государстве не связаны с кадровыми перестановками. Это парадокс. Мне кажется, что массовый житель страны надеется на то, что жизнь станет лучше в самом широком смысле — доступное жилье, качественное здравоохранение, образования и безопасность. Я думаю, что перемены будут точно, другое дело их качество. Чтобы успешность перемен была выше, надо сделать ставку на молодых — 30−40 лет. Вот кто потянет страну вперед!», — считает он.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин после своей инаугурации 7 мая предложил повторно назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» приняли решение голосовать против такого решения. Однако большинство — депутаты фракции «Единая Россия» и ЛДПР — единогласно приняли решение поддержать решение президента и планируют голосовать за назначение Дмитрия Медведева главой правительства

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