Улан-Удэ, 8 мая, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Жители Бурятии бьют тревогу. Большой общественный резонанс в регионе вызвала информация о том, что в Закаменском районе лес уже в текущем году может подвергнуться варварской вырубке. Причём заготовкой и переработкой займётся китайское предприятие.

Вырубка леса

В начале мая в интернете даже появилась петиция, адресованная главе Бурятии Алексею Цыденову, в которой автор — Анастасия Харламова — призывает сохранить лес. На сегодняшний день её подписали порядка 8,5 тыс. человек.

«Мы, жители Закаменского района Республики Бурятия, поставлены перед фактом о том, что во втором-третьем квартале 2018 года в нашем районе начинается реализация инвестиционного проекта ООО «МТК-Дженькей» — «Создание комплекса лесной и перерабатывающей инфраструктуры в Республике Бурятия», включённого в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Минпромторга России от 07.03.2018 г. № 708», — говорится в петиции.

Автор петиции располагает информацией, что инвестиционный проект по Закаменскому лесничеству будет реализовываться на лесном участке площадью 81 566 га с ежегодным объёмом заготовки 83,5 тыс. куб. м. При этом заготовка древесины будет осуществляться сплошными и выборочными рубками, преобладающая порода — лиственница.

«До вторжения ООО «МТК-Дженькей» в леса Закаменского района остается не так много времени. Мы хотим предотвратить варварскую вырубку леса в лесничествах Закаменского района и призываем власти и общественность обратить самое пристальное внимание на нашу общую проблему», — подчёркивает Харламова.

По её словам, на сегодняшний день Закаменский район является экологически неблагополучной территорией, где ещё не завершён проект по ликвидации последствий деятельности Джидакомбината (прекратил своё существование в 1998 году, прим. ред.), включённый в программу защиты озера Байкал. Автор петиции подчёркивает, что планы по вырубке леса в Закаменском районе «противоречат программе охраны и защиты Байкала»:

«Реки горного Закаменского района, в том числе и тех территорий, где запланирована вырубка леса, входят в водосборную систему Байкала. Уничтожение леса грозит обмелением рек и необратимыми изменениями в природной среде. Вырубка леса может обернуться глобальными экологическими проблемами».

Информацию о призыве сохранить лес распространили местные СМИ. И сегодня, 8 мая, ситуацию прокомментировали власти Бурятии.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию в республике комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры было подписано в июне 2017 года. Предприятие «МТК-Дженькей» займется заготовкой и глубокой переработкой лиственницы, которая, как утверждают власти Бурятии, не востребована на внутреннем и внешнем рынках.

«В лесах Закаменского района в основном преобладает лиственница. Её заготовка в республике минимальна, порядка 10% от общего объёма добычи. Если эту древесину вовремя не заготавливать, возникает угроза лесных пожаров. Расчётные лесосеки подобраны так, что будет заготавливаться зрелый и перезрелый лес», — сказал заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Игорь Зураев.

По его словам, китайские инвесторы готовы вложить в лесоперерабатывающий комплекс Бурятии 753 млн рублей, а налоговые отчисления при выходе предприятия на полную мощность составят порядка 80 млн рублей в год. В республиканском правительстве утверждают, что в районе будет создано 200 рабочих мест для местных жителей. Проект уже прошёл все процедуры согласования на региональном и федеральном уровне:

«Предприятие будет обязано представить проект освоения лесов, в котором предусмотрены лесовосстановительные работы на всей площади, где будет проводиться вырубка».

Зураев также заявил, что в случае нарушений договор аренды может быть расторгнут:

«Инвестор берёт лес на долгосрочный период — 49 лет. В течение этого срока он обязан осуществлять заготовку леса со всеми природоохранными мероприятиями. При невыполнении этих обязанностей договор аренды будет расторгнут. Мы понимаем тревогу жителей района и рады, что люди неравнодушны. Общественный контроль нам, конечно, нужен, но все ведомства будут подключены к контрольно-надзорной деятельности».

Власти Бурятии анонсировали встречу жителей Закаменского района с представителями минприроды Бурятии, Республиканского агентства лесного хозяйства, а также с инвестором — «в ближайшее время». Кроме того, зампред заверил, что защита проектов освоения лесов начнётся только после окончательного завершения строительства лесоперерабатывающего производства, не ранее весны 2020 года.

Приводятся данные, что на сегодняшний день в лесной отрасли республики работает около 1100 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, соглашение о намерении реализовать инвестиционный проект по созданию в республике комплекса лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры 5 июня 2017 года подписали руководитель Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «МТК-Дженькей» Ли Шубо. Цыденов тогда назвал данный проект «перспективным для республики».

По словам Ли Шубо, основными рынками сбыта для лесоперерабатывающего предприятия за пределами России станут Китай, Монголия, Иран, в перспективе — страны Евросоюза.

Однако некоторые жители Закаменского района всё же уверены, что заготовка и переработка леса будет осуществляться исключительно «в интересах стороннего обогащения».

«Никто не будет в Закаменске этого контролировать, никто! Кому это нужно? У нас не контролируют пожары, которые здесь происходят. Прибайкалье уже вырублено, весь Иркутск, всё получается уже, как бы осталась вот только тайга, а если нашу тайгу вырубят, то у нас столько зверья, куда им идти, потому что, если зайдут китайцы, не останется ничего», — цитирует «Первое альтернативное телевидение» жительницу Закаменского района Марину Волобуеву.

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