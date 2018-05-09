Тбилиси, 10 мая, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Попытка грузинского митрополита Андрея (Гвазавы) с прихожанами отметить день святого Георгия в одноименной церкви на территории Южной Осетии обернулась скандалом между двумя странами и очередным обменом обвинениями в провокациях. Подробности произошедшего описывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Wikipedia.org Митрополит Горийский и Атенский Андрей (Гвазава)

Утром 6 мая группа верующих направилась в сторону границы, которую в Грузии называют административной, чтобы почтить память святого в посвященном ему храме. Гражданам Грузии правоохранительные органы Южной Осетии отказали в доступе на свою территорию, а их действия полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев назвал «серьезной провокацией». В комитете госбезопасности Южной Осетии подчеркнули недопустимость подобных поступков и усилили режим охраны границы.

В свою очередь, грузинская сторона заявляет, что со стороны прихожан не было никаких предосудительных намерений. Более того, провокацией назвала действия Южной Осетии госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили: она резко осудила тот факт, что людям не дали посетить церковь и зажечь свечку.

Однако, пусть никаких провокаций направлявшиеся в церковь прихожане и не планировали, вопрос в другом — целесообразна ли такого рода демонстрация в условиях нерешенного конфликта? Подобные акции затеваются с целью сближения двух противостоящих народов, но получают только негативную реакцию — во всяком случае, со стороны официального Цхинвала. Также не вызывают позитивного отклика всевозможные программы, которые, пытаясь восстановить доверие, под руководством зарубежных партнеров разрабатывает Тбилиси с целью вернуть Абхазию и Южную Осетию в свой состав.

Так что можно сделать в такой ситуации?

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