Ким Чен Ын обозначил условия отказа КНДР от ядерного оружия
Пхеньян, 8 мая, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Северная Корея откажется от ядерного оружия при отказе заинтересованных государств от враждебных планов в ее отношении, заявил 8 мая лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ким Чен Ын пояснил, что денуклеаризация Кореи станет достижимой, когда отпадет необходимость обладания ядерным оружием.
«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — цитирует заявление Ким Чен Ына агентство «Синьхуа».
Кроме того, лидер КНДР выразил надежду на выстраивание доверительного диалога с США.
Стоит отметить, что 27 апреля руководители Северной и Южной Кореи заявили о готовности двигаться вместе по пути денуклеаризации Корейского полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошли в китайском городе Далянь.