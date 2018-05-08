Пхеньян, 8 мая, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Северная Корея откажется от ядерного оружия при отказе заинтересованных государств от враждебных планов в ее отношении, заявил 8 мая лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын пояснил, что денуклеаризация Кореи станет достижимой, когда отпадет необходимость обладания ядерным оружием.

«Нужно, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация станет достижима», — цитирует заявление Ким Чен Ына агентство «Синьхуа».

Кроме того, лидер КНДР выразил надежду на выстраивание доверительного диалога с США.

Стоит отметить, что 27 апреля руководители Северной и Южной Кореи заявили о готовности двигаться вместе по пути денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошли в китайском городе Далянь.