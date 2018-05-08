Москва, 8 мая, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Наши дела должны быть великими. Мы несем ответственность перед нашими детьми, нам нужно будет смотреть им в глаза, заявил сегодня, 8 мая, и. о председателя правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Государственной думы РФ, передает корреспондент.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Давайте сделаем так, чтобы в этих глазах отражалась гордость за нашу страну», — сказал Медведев.

Он также заявил, что готов сделать все для развития России в случае утверждения на посту премьера-министра.

«Хотел бы поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина за то доверие, которое мне оказано, за предложение возглавить правительство», — сказал Медведев.

По его словам, «это не только доверие, это огромная ответственность, и в случае принятия соответствующих решений я готов сделать все для развития нашей страны России».

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