Москва, 8 мая, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие могут сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России. Об этом 8 мая сообщает «Чемпионат».

Дмитрий Голубович Василий Березуцкий

По словам Черчесова, перед матчем с «Зенитом» он посетил тренировку ЦСКА, во время которой общался не только с Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко.

«Позиция братьев никак не изменилась. Как и говорили ранее, в пятницу объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», — сказал Черчесов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что братья Алексей и Василий Березуцкие могут вернуться в сборную России для участия в чемпионате мира. Отмечалось, что Черчесов попросил защитников вернуться в команду.

Напомним, Алексей и Василий Березуцкие завершили выступление за сборную после чемпионата Европы 2016 года.

Читайте также: Братья Березуцкие могут вернуться в сборную России на ЧМ-2018