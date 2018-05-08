Вильнюс, 8 мая, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Литовский журналист Томас Дапкус, которого президент Литвы Даля Грибаускайте в своей личной переписке назвала «гончим псом» концерна MG Baltic, но которого ДГБ Литвы впоследствии назвало главным посредником компании, который якобы занимался поиском компромата на политиков, судей, прокуроров, а также занимался шантажом, ответил на брошенные ему обвинения главной спецслужбой страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 мая.

Guignol Guerin Марионетки в кукольном театре

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«ДГБ опубликовал долгожданный документ, предназначенный для парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, так и не дождавшись выводов комитета. Это говорит о том, что цель этого парламентского расследования была другая — воспользоваться им и представить обществу информацию, которую хочет обнародовать ДГБ. Сейм и его комитет по национальной безопасности и обороне — всего лишь кукольный театр, которым манипулирует ДГБ. Как, кстати, и всё это подписавший директор ДГБ Дарюс Яунишкис», — написал на своей страничке в социальной сети Facebook Дапкус, комментируя брошенные против него обвинения.

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«Вот несколько общих замечаний. Что касается обвинений в адрес концерна MG Baltic и их руководителей, я уверен, они ответят сами, а я прокомментирую информацию, в которой я отмечен. Складывается общее впечатление, что распечатываемые тексты по крайней мере отчасти выбраны из контекста, кроме того, я представлен как полностью зависимый и действующий несамостоятельно, как агент влияния MG, полностью игнорируются мои права как самостоятельно действующего и мыслящего лица, гражданина Литвы, который имеет право выражать свое мнение, в том числе и политикам. Что касается описываемых некоторых мнимых личных интересов, я должен сказать, что у меня нет никаких интересов, которые были бы больше, чем просто журналистская или политическая заинтересованность. Детально изучив весь этот материал, я представлю ответы по каждому пункту с полным контекстом той ситуации», — написал Дапкус.

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Сегодня же он посетил прямую трансляцию портала 15min.lt, где детально и аргументированно прокомментировал каждый эпизод из секретных справок и прослушанных собственных разговоров, объяснив, что итогом 12-летней прослушки спецслужб стала грубая, по его словам, подделка, выдернутая из контекста, и «слепленная» госбезопасностью таким образом, чтобы обелить президента Литвы.

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Напомним, в Литве в суд передано дело, в котором в крупномасштабной коррупции обвиняется как MG Baltic, так и целый ряд политиков, которых, по подозрению следствия, концерн подкупал для массового принятия выгодных концерну законодательных актов.

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Журналист рассказал, как госбезопасность стала орудием президента Литвы