Майкоп, 8 мая, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил ветеранов с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное собрание, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, состоялось 8 мая в Госфилармонии РА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея В Адыгее состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы

Глава республики отметил, что День Победы — светлый и самый почитаемый праздник, объединяющий все поколения россиян. Трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи.

«Осознавая масштабы трагедии той войны, мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражений. Мы никогда не забудем наших земляков, которые, став Героями Советского Союза, навеки вписали свои имена в славную летопись Адыгеи и России. Это Хусен Андрухаев, Кимчерий Бжигаков, Пётр Гредин, Андрей Данькин, Дмитрий Зюзин, Алий Кошев, Федор Купин, Даут Нехай, Александр Важинский, Абубачир Чуц и другие. Всего с начала войны на защиту Отечества вместе с миллионами наших сограждан встали более 80 тысяч жителей Адыгеи. Более 30 тысяч из них не вернулись с полей сражений», — сказал Мурат Кумпилов.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что именно наша страна приняла на себя основную тяжесть этой войны и стала преградой на пути распространения нацизма в мире. Сегодня общая задача — сохранить правду о тех событиях, передать память о них будущим поколениям.

«Убежден, что героизм, стойкость и мужество нашего народа в годы войны всегда будут служить для нас лучшим нравственным ориентиром в достижении нашей главной цели — процветания России, укрепления её славы и могущества. Желаю вам, уважаемые ветераны, всем жителям Адыгеи мирного неба, долгих и счастливых лет жизни, благополучия и радости! Пусть День Великой Победы и память о ней всегда живут в наших сердцах, придают сил и энергии для новых свершений на благо малой родины и нашего великого Отечества — Российской Федерации!», — сказал глава РА.

После официальной части гостей праздника ждал концерт, подготовленный мастерами искусств республики.