Москва, 8 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Для достижения заявленных в новом «майском указе» целей необходима консолидация всего общества, заявил сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы РФ, передает корреспондент.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент назвал отличительные черты правительства под руководством Медведева.

«Отличительные черты старого состава правительства — демократичность, открытость к диалогу, восприимчивость к конструктивной критике. Это заслуга Медведева», — считает Путин.

Новый состав правительства России должен сохранить преемственность и динамику работы старого состава правительства.

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Отметим, 8 мая депутаты обсуждают кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.

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