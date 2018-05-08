Путин назвал отличительные черты правительства РФ
Москва, 8 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Для достижения заявленных в новом «майском указе» целей необходима консолидация всего общества, заявил сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы РФ, передает корреспондент.
Президент назвал отличительные черты правительства под руководством Медведева.
«Отличительные черты старого состава правительства — демократичность, открытость к диалогу, восприимчивость к конструктивной критике. Это заслуга Медведева», — считает Путин.
Новый состав правительства России должен сохранить преемственность и динамику работы старого состава правительства.
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Отметим, 8 мая депутаты обсуждают кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.
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