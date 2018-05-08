Ярославль, 8 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области запретил департаменту охраны окружающей среды заключать соглашение с победителем конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами до рассмотрения дела по существу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Мусоровоз «Хартии» в Ярославле

Конкурс по отбору оператора прошел в апреле. Как сообщало ранее ИА REGNUM, победителем признано московское ООО «Хартия». Его конкурента, ярославское ООО «Спецтехуборка» сняли с конкурса из-за нарушений в документации. Однако «Спецтехуборка» обратилась в ФАС и арбитражный суд.

В качестве обеспечительной меры истец попросил запретить заключать договор с «Хартией». Как следует из документа, опубликованного в единой картотеке арбитражных дел, это заявление было удовлетворено. Суд посчитал, что в случае заключения договора этот факт может затруднить исполнение решения суда в случае удовлетворения иска.

В случае, если суд отклонит иск «Спецтехуборки», обеспечительные меры будут сняты. Ранее региональные власти заявляли, что единый оператор приступит к работе в сентябре этого года.