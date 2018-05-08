Бишкек, 8 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В январе — апреле 2018 года сельским товаропроизводителям Киргизии выданы льготные кредиты на общую сумму 2 млрд 584,6 млн сомов (более 2,3 млрд рублей). Деньги в рамках госпроекта «Финансирование сельского хозяйства — 6» получили 6 326 аграриев и фермеров, пишет пресс-служба министерства финансов.

Василий Верещагин. Киргизские кибитки на реке Чу. 1869

Также в ведомстве отмечают, что правительство заключило с 11 коммерческими банками республики соглашения о субсидировании процентных ставок на общую сумму 5 млрд 816 млн сомов (более 5,2 млрд рублей) и предусмотрело 1 млрд 50 млн сомов (950 млн рублей) в бюджете на 2018 — 2020 годы на реализацию нескольких фаз этой госпрограммы.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии составил 520 млрд 958,6 млн сомов (около 473,6 млрд рублей по текущему курсу).

При этом вклад сельскохозяйственной отрасли в экономику страны в минувшем году достиг 64 млрд 225,1 млн сомов (свыше 58,3 млрд рублей) или 12,3% от ВВП.