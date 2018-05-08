Москва, 8 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Дмитрий не нуждается в особом представлении, он руководил правительством шесть лет. Эти годы были сложными. Для России это было особенно остро, но правительству удалось преодолеть эти трудности, заявил сегодня, 8 мая, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

7 мая принята новая стратегия развития России до 2024 года. Ориентиры в новом майском указе заданы масштабные. В разработке нового указа принимал участие и Медведев, сказал президент.

«Время на раскачку у нас нет. Прошу поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ», — попросил Путин депутатов Госдумы.

Отметим, 8 мая депутаты обсуждают кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства РФ.

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