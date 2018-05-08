Прага, 8 мая, 2018, 15:41 — ИА Регнум. На Староместской площади Праги днем 8 мая состоялась акция памяти «Бессмертный полк». На ней собрались несколько сотен человек. Участникам акции пытались помешать антироссийские провокаторы, но полиция оттеснила их от «Бессмертного полка».

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Праге

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из петербургских туристов, вместе с семьей присоединившийся к акции с портретами своих воевавших дедов, по его оценке, в акции участвовали около 3000 человек, подавляющее большинство — жители Чехии.

Присоединившиеся к ним российские туристы привезли с собой профессионально сделанные штендеры с портретами своих родственников, фронтовиков и тружеников тыла. Местные жители пришли на акцию с самодельными плакатами и фотографиями близких. Все были настроены празднично и дружелюбно.

Пражане интересовались у участников акции подробностями того, как проходит «Бессмертный полк» в России, и где можно заказать штендеры с портретами героев войны против фашизма.

ИА REGNUM «Бессмертный полк» на Староместской площади Праги

Участники акции приветствовали прозвучавший над пражской площадью лозунг: «Слава советскому народу-победителю и его армии, спасшей Европу от нацизма!». Прозвучали также слова благодарности России за ту позицию, которую она занимает сегодня по недопущению оправдания преступлений гитлеризма.

На площадь явилась небольшая группка антироссийски настроенных лиц, с флагами Украины и НАТО и плакатом «Stop Putin». Чешская полиция не позволила им устроить провокацию и оттеснила этих лиц подальше от участников «Бессмертного полка».