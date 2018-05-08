Вашингтон, 8 мая, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В соцсети Instagram появится возможность прикрепления аудиозаписей к «историям» — коротким роликам, появляющимся в верхней части окна программы. Об этом сообщает TechCrunch.

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Для прикрепления музыки к «историям», пользователю потребуется наложить на пост «музыкальный стикер». В этом случае его подписчики услышат короткий отрывок из песни.

Отмечается, что это будет возможно сделать без нарушения авторских прав, поскольку Facebook договорился с музыкальными издателями.

Функция найдена в приложении Instagram для Android.

Скорее всего, длительность музыкальных вставок будет ограничена длительностью самих «историй». При этом поиск песен будет доступен по музыкальному каталогу.

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