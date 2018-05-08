Ярославль, 8 мая, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы Сергей Балабаев и Василий Цепенда предложили коллегам обратиться в Госдуму России с проектом закона, запрещающего размещение отходов одного региона в другом. Однако это обращение, скорее всего, не будет принято, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусоровоз в Ярославле

Поводом для законопроекта стала ситуация с ввозом бытовых отходов из Москвы на полигон «Скоково» около Ярославля.

«Мы думаем не только о Ярославской области, но и о других регионах России. Ведь Москва может веером также разбрасывать свой мусор по всей стране. Мы предлагаем запретить именно захоронение, но не переработку. Если мусор везется с целью переработки, то это возможно. Лишь небольшую часть отходов невозможно переработать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Василий Цепенда.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются отдельными субъектами федерации, и, по логике закона, вообще не должны вывозить непереработанный мусор. Цепенда полагает, что весь объем мусора этих субъектов должен только перерабатываться.

«В Москве деньги на это есть, ведь находятся там миллиарды на замену плитки», — говорит Василий Цепенда.

Коллеги депутатов критично оценивают эту инициативу, называя ее политическим актом.

«Этот закон не может быть принят, так как эти отношения урегулированы другим законом — №89. Он предполагает, что в каждом регионе разрабатывается территориальная схема обращения с отходами, которая может включать обмен отходами с другими регионами, а может и не включать. То есть право регулирования этих отношений отдано сегодня самим регионам. Так что, на мой взгляд, это политический законопроект», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по ЖКК и энергетике Александр Тарасенков.

Тарасенков предполагает, что Ярославская облдума не примет проект постановления и не будет обращаться в Госдуму России с такой законодательной инициативой.