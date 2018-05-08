Москва, 8 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей компании Google — более 3,7 млн IP-адресов. Об этом 8 мая сообщается на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллиона IP-адресов)», — говорится в сообщении.

Подсети разблокированы, чтобы обеспечить корректную работу сторонних интернет-ресурсов.

При этом отмечается, что IP-адреса Telegram, которые находятся в составе подсетей, полностью установлены и блокируются. Роскомнадзор продолжает мониторить использование мессенджером разблокированных подсетей .

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор в соответствии с решением Таганского суда Москвы начал блокировку Telegram в России. Ранее компания отказалась передать ФСБ ключи шифрования.

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Для обхода блокировки Telegram стал использовать хостинги Amazon и Google. В результате Роскомнадзор стал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

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