Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей компании Google
Москва, 8 мая, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей компании Google — более 3,7 млн IP-адресов. Об этом 8 мая сообщается на сайте ведомства.
«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 миллиона IP-адресов)», — говорится в сообщении.
Подсети разблокированы, чтобы обеспечить корректную работу сторонних интернет-ресурсов.
При этом отмечается, что IP-адреса Telegram, которые находятся в составе подсетей, полностью установлены и блокируются. Роскомнадзор продолжает мониторить использование мессенджером разблокированных подсетей .
Напомним, 16 апреля Роскомнадзор в соответствии с решением Таганского суда Москвы начал блокировку Telegram в России. Ранее компания отказалась передать ФСБ ключи шифрования.
Читайте также: Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности приказа ФСБ
Для обхода блокировки Telegram стал использовать хостинги Amazon и Google. В результате Роскомнадзор стал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.
Читайте также: Роскомнадзор: От блокировки Telegram пострадали 400 интернет-ресурсов