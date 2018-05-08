Воронеж, 8 мая, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В Воронеже 9 мая на Адмиралтейской площади состоится восьмой международный фестиваль огненного искусства «Огни Победы». По традиции, Воронеж в годовщину Победы станет огненной столицей России — на фестиваль приедут лучшие мастера из российских городов и стран СНГ.

Марина Каширская ИА REGNUM «Огни Победы-2017»

Впервые фестиваль прошёл в городе Воронеже 8 и 9 мая 2011 года. С тех пор он вошел в список наиболее значимых туристических событий региона и был отмечен в общероссийском национальном календаре.

«Как Вечный огонь всегда был символом памяти о великом подвиге наших предков, так и каждый зажженный огонь на фестивальной сцене стал данью памяти молодого поколения ветеранам», — заявили организаторы.

В программу фестиваля входят мастер-классы для артистов различных жанров файер-шоу, однако самым зрелищным станут показательные выступления, которые начнутся на сцене Адмиралтейской площади в 20:00. Огненное шоу закончится под залпы праздничного салюта.

При этом праздничная программа на Адмиралтейской площади начнется гораздо раньше: до огненного шоу с 15:00 на одной из главных сцен города пройдет рок-фестиваль с участием воронежских групп и музыкальных коллективов из столицы.

Организаторами праздника снова стали группа компаний «Твим» и Воронежская областная общественная организация «Наше общее дело» при содействии управления культуры администрации городского округа город Воронеж. ИА REGNUM выступает в качестве информационного партнера фестиваля.