Ярославль, 8 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. АО «Ярославльводоканал» подготовит улицы Ярославля к дорожному ремонту по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» до начала дорожных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в акционерном обществе.

Yarregion.ru Ремонт подземных сетей

Ремонт подземных сетей позволит избежать вскрытия нового асфальта в результате аварий и плановых работ, в результате чего дорожное полотно прослужит дольше. «Ярославльводоканал» начал работы еще в январе, и в настоящий момент они завершены на 10 объектах. Проложено порядка 4 километров сетей водоснабжения и водоотведения, что составляет треть от запланированного. Всего в этом году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог.

В «Ярославльводоканале» обещают, что завершат все свои работы до выхода дорожников на объекты. Работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и расположенных под ними сетей полностью синхронизированы.

«Сейчас выбраны подрядчики по проведению ремонтных работ дорог, будем с ними встречаться, обговаривать, где нужно ускориться. Где они в первую очередь начнут работать, ту улицу мы и будем завершать в первую очередь. На сегодняшний день мы работаем по плану ремонта сетей, согласованному с ДГХ мэрии Ярославля», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

В 2018 году «Ярославльводоканал» в ходе подготовки улиц к работам по проекту «Безопасные и качественные дороги» должен отремонтировать на треть объектов больше, чем годом ранее. Это стало благодаря раннему оповещению о ремонтируемых объектах. Полностью ремонт объектов водопровода должен быть закончен 30 июня.