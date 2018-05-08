Пермь, 8 мая, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Пермские прокуроры отчитались о доходах за 2017 год. Данные обнародованы на официальном сайте краевого надзорного ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Самый высокий доход задекларировал прокурор Мотовилихинского района Перми Виктор Неволин — 5 407 876 рублей. В собственности имеет гараж (27,6 кв. м.), квартиру (54,9 кв. м.), земельный участок (28 кв. м.) и иномарку Тойота RAV 4. Супруга прокурора владеет земельным участком (1221 кв.м.) и домом (135,7 кв. м.). Ее прошлогодний доход составил 3 664 239 рублей.

Самый низкий доход отмечен у прокурора Кишертского района Пермского края Сергея Пермякова — 912 869 рублей. Семья прокурора владеет квартирой (69,4 кв. м.), земельным участком (1201 кв.м.). У супруги главы надзорного районного ведомства в собственности автомобиль «Фольксваген Пассат».

Прокурор Пермского края Вадим Антипов за 2017 год заработал 3 022 311 рублей. Владеет земельным участком (1008 кв. м.) и квартирой 122,7 кв.м.). В пользовании земельный участок (1,7 тыс. кв.м.) и служебная квартира (99,6 кв.м.). Доход супруги не указан, заявлено лишь то, что она владеет долей в квартире общей площадью 60,1 кв.м.

Напомним, что в Прикамье сменится главный прокурор. По официальным данным, 19 апреля 2018 года на пленарном заседании регионального парламента депутаты утвердили на должность прокурора Пермского края Андрея Юмшанова. Его кандидатуру депутатам представил заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Пока официальных документов об отставке Антипова нет. На сайте прокуратуры Пермского края он значится главой надзорного ведомства региона.