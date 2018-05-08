Санкт-Петербург, 8 мая, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль сгорел в центре Санкт-Петербурга. По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв бензобака, а из-за огня пострадал и стоявший рядом легковой автомобиль.

Https://vk.com/spb_today Сгоревший грузовик в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП")

О «взорвавшемся грузовике» первыми сообщили очевидцы в одной из городских групп в соцсети.

«Услышал 2 хлопка, по звуку напоминающие полуденный выстрел. Повернулся и увидел чёрный дым с огнём…», — пишет один из очевидцев.

«У фуры оборвало топливный шланг и пошло возгорание сгорел за пару минут», — добавляет другой.

«(водитель) ковырялся возле бензобака, после чего произошёл взрыв!», — утверждает еще один свидетель.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 13:47 на телефон «01».

На проезжей части у дома 66 по улице Марата происходило горение грузового автомобиля марки Iveco и легкового автомобиля марки «Запорожец».

"В 14:00 локализация, ликвидация открытого горения, ликвидация пожара. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС.

На месте ЧП работали 15 пожарных и три единицы техники.

По данным очевидцев, у водителя грузовика повреждена одна рука.