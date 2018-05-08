Москва, 8 мая, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачока и ряда сотрудников этого ведомства возбудили следователи Главного следственного управления СК России, сообщает 8 мая пресс-служба российского ведомства.

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«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления)», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сотрудники украинского надзорного ведомства открыли уголовное производство, в соответствии с которыми вхождение Крыма и города Севастополя в состав России стало рассматриваться «как умышленные действия, направленные на изменение границ Украины».

При этом Приймачок проигнорировал нормы международного права и российского законодательства и незаконно привлек к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда России.

Напомним, свои действия Приймачок и сотрудники военной прокуратуры Украины объяснили тем, что принятое судьями постановление о признании договора между РФ и Республикой Крым и городом Севастополь якобы нарушает целостность Украины.

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«При этом Приймачок не мог не осознавать, что действия российских судей не содержат признаков какого-либо преступления, а напротив, их решения принимались в соответствии с нормами отечественного и международного права», — заключили в российском ведомстве.

В настоящее время российские следователи проводят действия, направленные на получение и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в 2014 году жители Крыма не согласились с насильственным захватом власти в Киеве и инициировали проведение референдума о самоопределении. Инициативу поддержало подавляющее большинство крымчан: в Автономной Республике Крым 96,77% проголосовали «за» при явке 83,1%, в Севастополе — 95,6% избирателей при явке 89,5%.

По результатам референдума Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав России. При этом Киев продолжает считать Крым своей территорией, называя Россию «агрессором», а полуостров — «оккупированной территорией».