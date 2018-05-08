Ржев, Тверская область, 8 мая, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Торжественная передача после реставрации памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад» состоялась 8 мая в городе воинской славы Ржев в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад

В церемонии приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов, губернатор Актюбинской области республики Казахстан Бердыбек Сапарбаев, сенатор, член Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента республики Казахстан Андрей Епишин, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Среди почетных гостей — ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом.

«Этот мемориальный комплекс — символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона добавил, что представители Казахстана постоянно принимают участие в международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая ежегодно проводится в Тверской области.

Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.

«В годы Великой Отечественной войны Казахстан, как и другие республики СССР, отдавал всё для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. Хотел бы выразить благодарность руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях», — подчеркнул Имангали Тасмагамбетов.

«Подобные мемориалы должны стать не только данью памяти тем, кто не вернулся с войны, но и напоминанием их потомкам, какой ценой досталась эта победа многонациональному советскому народу. Для моей семьи ржевская земля имеет особое значение. Здесь в 43-м году погиб мой дед», — добавил Сергей Чемезов.

100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады были сформированы в первые годы войны. Они вошли в состав 39-й армии Калининского фронта, участвовавшего в операции «Марс». В тех кровопролитных боях приняли участие около 22 тысяч солдат и офицеров из Казахстана, большинство из них погибли.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам, павшим в годы Великой Отечественной войны под Ржевом, был основан в 2010 году в рамках празднования 65-летия Великой Победы. На его плитах высечены имена 10 тысяч воинов. Мемориал представляет собой гранитную стену протяженностью в 27 метров с изображением карты Казахстана, на которой обозначены города, где в 1941 году формировались 100-я и 101-я бригады, а также столица Астана.