Калуга, 8 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Сегодня, 8 мая, на мемориальном воинском кладбище Калуги состоялся митинг, посвящённый памяти воинов Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в митинге приняли участие руководители области и города, ветераны, представители общественных движений, учащиеся калужских школ и жители города.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги На Аллее Памяти.

Глава городского самоуправления Александр Иванов поздравил калужан с наступающим Днём Победы.

«Это великий праздник для каждого жителя нашей страны! — заявил он. — Советский народ заплатил огромную цену за победу над фашизмом: миллионы погибших солдат и мирных жителей, разрушенные города, разорённые земли, голод и разруха. Но этой огромной ценой наш народ был спасён от ужасов фашизма. Благодаря массовому героизму и самоотверженности наша армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, остановить врага под Москвой и Сталинградом, разгромить фашистские полчища, освободить оккупированные территории Советского Союза и Европы. Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым!».

Участники митинга возложили к монументу венки и цветы.

Также Александр Иванов принял участие в открытии Аллеи Памяти в сквере Жукова. Вдоль аллеи на стендах размещены фотографии калужан — героев Советского Союза и России, а также полных кавалеров Ордена славы. Неподалёку от аллеи высадили и саженец легендарного волгоградского тополя, который пережил Сталинградскую битву, — «Тополь Победы».