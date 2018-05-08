Киев, 8 мая, 2018, 14:54 — ИА Регнум. В военном календаре Украины не должно быть общих с Россией праздников, заявил президент Украины Петр Порошенко на мероприятии по случаю дня памяти и примирения, передает 8 мая телеканал НТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распоряжения

«Ещё в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором. В нашем военном календаре не должно быть ничего общего», — сказал Порошенко.

Отметим, день памяти и примирения по западному образцу на Украине отмечают с 2014 года. Несмотря на это, День Победы на Украине продолжают отмечать 9 мая, однако основные мероприятия проходят 8 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 мая в Киеве запланирована акция «Бессмертная дивизия», которая организуется в противовес «Бессмертному полку». Украинские националисты планируют выйти на акцию с портретами фашистов из дивизии СС «Галичина».

Ранее о намерении провести акцию «Бессмертная дивизия» заявил лидер партии «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский. Нацисты планируют выйти навстречу участникам «Бессмертного полка».

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