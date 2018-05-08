Лос-Анджелес, США, 8 мая, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Анджелина Джоли выступит в качестве продюсера нового байопика, который расскажет о жизни легендарного спортсмена из США Джима Торпа, об этом 7 мая сообщил портал Variety.

Commons.wikimedia.org Джим Торп

В роли исполнительного продюсера проекта выступит Мартин Сенсмеьер («Великолепная семёрка», «Ветреная река»), он также будет сниматься в фильме.

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В этой должности к нему также присоединятся Джош Акер («Правила съёма: Теория бабника») и Джастин Хант (American Meth).

Известно, что продюсировать проект также будет Абрахам Тейлор («Правила съёма: Теория бабника»). Он, Алекс Нибли («Просто мечта») и Стерлин Хархо («Мекко») написали оригинальный сценарий.

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Напомним, Джим Торп — выдающийся атлет из США, который выступал во многих дисциплинах, таких как бег, прыжки в длину, прыжки с шестом, метание диска и толкание ядра.

Он также участвовал во многих игровых видах спорта, является двукратным победителем летних Олимпийских игр 1912 года. Он родился в 1888 году в Праге, а скончался в 1953 году. Причиной смерти стали последствия сердечных приступов.