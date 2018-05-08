Тюмень, 8 мая, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Строительная фирма в Тюмени не построит дома без очистки земельного участка от полихлорированных бифенилов. О повышенной опасности стало известно в ходе расследования уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

Напомним, по информации прокуратуры в Тюмени на левом берегу реки Туры вблизи улицы Алебашевской выливались в почву химические отходы первого класса опасности. Размер вреда, причиненного почве, составил более 137 млн рублей. На данный момент расследуется уголовное дело по ч.2 ст.247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что полихлорированными бифенилами загрязнены два земельных участка с кадастровыми номерами 72:23:0110002:9089 и 72:23:0110002:9067. Первый из них ООО ФСК «Запсибинтерстрой» приобрело для строительства жилого комплекса. Природоохранная прокуратура предостерегла застройщика о недопустимости возведения зданий на загрязнённой территории.

«Запсибинтерстрой» обязано в двухмесячный срок произвести очистку земельного участка, а также в течение трёх месяцев провести исследование не менее 10 проб земли на предмет превышения содержания полихлорированных бифенилов.

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Отметим, что опасные отходы в Тюмень привозила омская фирма, владелец которой уже отбывает срок заключения в колонии общего режима.