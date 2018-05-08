Калуга, 8 мая, 2018, 14:39 — ИА Регнум. В Калужской области более 600 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей к празднованию 73-й годовщины Победы. Об этом 8 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего отделением ПФР по Калужской области Ирина Артёмова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По её словам, сотрудники калужского отделения уже провели предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

«Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941−1945 годов в течение мая — июня этого года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР», — сказала Артёмова.

Напомним, всего по России ПФР осуществит единовременную выплату почти 90 тыс. инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Выплаты будут производиться в мае 2018 года отдельным выплатным массивом в почтовые организации и банковские учреждения по месту получения пенсии.