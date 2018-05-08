С дождями в Симферополе «всплыли» старые проблемы с ливнёвками
Симферополь, 8 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Столицу крымского полуострова Симферополь второй день подряд заливает сильный дождь, из-за фактически неисправной системы ливневой канализации улицы города превращаются в непреодолимые препятствия, передаёт 8 мая корреспондент ИА REGNUM.
Горожане сетуют, что на центральных улицах города, масштабно реконструированных два года назад, невозможно передвигаться из-за огромных луж. Местные жители также обращают внимание, что некоторые решётки ливнёвок установлены значительно выше уровня тротуара, поэтому вода туда просто не попадает.
В это же время автомобилисты на дорогах теряют госномера. А в некоторых районах города машины глохнут из-за высокого уровня воды.
На окраинах города, где канализации нет вообще, ситуация ещё хуже.
По прогнозам синоптиков, 9 мая на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал (17−22 м/с).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв обещал, что местные власти займутся инвентаризацией ливневой канализации, которую системно не обслуживали и не ремонтировали десятки лет
«Город разрастался, а количество ливнёвок не увеличивалась. Многие из них забиты грязью, потому что давно никакой системной работы не проводилось, поэтому в конце января — начале февраля начнём проектные работы по обследованию всех ливнёвок, концепции их развития и строительства. Ливнёвки — ахиллесова пята нашей столицы, нас подтапливало и раньше, но сегодня увеличилось количество заасфальтированных и забетонированных улиц, часть которых сильно подтапливает», — сетовал глава администрации.
Также отметим, что в 2017 году администрация города заложила в проект бюджета на 2018 год около 50 млн руб. на подготовку документации строительства ливневой канализации. В целом городу необходимо 770 км новой ливневой канализации, строительство её предположительно будет стоить около 22 млрд руб.