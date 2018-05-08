Симферополь, 8 мая, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Столицу крымского полуострова Симферополь второй день подряд заливает сильный дождь, из-за фактически неисправной системы ливневой канализации улицы города превращаются в непреодолимые препятствия, передаёт 8 мая корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Крымская столица из-за обильных ливней буквально уходит под воду

Горожане сетуют, что на центральных улицах города, масштабно реконструированных два года назад, невозможно передвигаться из-за огромных луж. Местные жители также обращают внимание, что некоторые решётки ливнёвок установлены значительно выше уровня тротуара, поэтому вода туда просто не попадает.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Автомобили глохнут прямо посреди дороги

В это же время автомобилисты на дорогах теряют госномера. А в некоторых районах города машины глохнут из-за высокого уровня воды.

На окраинах города, где канализации нет вообще, ситуация ещё хуже.

По прогнозам синоптиков, 9 мая на полуострове также ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал (17−22 м/с).

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Так сейчас выглядят дворы симферопольских домов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года глава администрации крымской столицы Игорь Лукашёв обещал, что местные власти займутся инвентаризацией ливневой канализации, которую системно не обслуживали и не ремонтировали десятки лет

«Город разрастался, а количество ливнёвок не увеличивалась. Многие из них забиты грязью, потому что давно никакой системной работы не проводилось, поэтому в конце января — начале февраля начнём проектные работы по обследованию всех ливнёвок, концепции их развития и строительства. Ливнёвки — ахиллесова пята нашей столицы, нас подтапливало и раньше, но сегодня увеличилось количество заасфальтированных и забетонированных улиц, часть которых сильно подтапливает», — сетовал глава администрации.

Также отметим, что в 2017 году администрация города заложила в проект бюджета на 2018 год около 50 млн руб. на подготовку документации строительства ливневой канализации. В целом городу необходимо 770 км новой ливневой канализации, строительство её предположительно будет стоить около 22 млрд руб.