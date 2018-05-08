Киев, 8 мая, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Количество российских войск на территории Донбасса в разные периоды украинского конфликта якобы составляло от 2,5 тыс. до 10 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

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По его словам, почти половина всех солдат, которые воюют в Донбассе за ополченцев, имеют паспорта РФ.

«Мы (власти Украины) имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. — регулярных российских войск на оккупированной территории», — сказал Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Президент Украины также добавил, что на территории Донбасса находятся почти 50 тыс. военных так называемых «русскийских волонтеров». Ополченцы не признаются в том, что являются солдатами регулярной армии, утверждает Порошенко.

По его мнению, стабилизировать ситуацию в Донбассе сможет международный миротворческий контингент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения, которые должны были остановить конфликт в Донбассе, подписывались дважды — в 2014 и 2015 годах. В соглашениях указано, что в вооруженном конфликте в Донбассе участвуют две стороны — украинские войска и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В связи с этим власти России неоднократно подчеркивали, что «выполнять» Минские соглашения должна в первую очередь Украина, которая является непосредственным участником гражданской войны в Донбассе. Москва же не является стороной конфликта, российских военных на территории Донбасса нет.

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