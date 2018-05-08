Москва, 8 мая, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Профицит внешней торговли не привёл к развитию экономики РФ, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 8 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость Федеральной таможенной службы о том, что профицит внешней торговли РФ по итогам первого квартала 2018 года вырос на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основой российского экспорта остались топливно-энергетические товары, а в товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование.

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«Это уже не просто периферийный характер экономики, а колониальный, — сказал Кагарлицкий. — Периферийная экономика может быть промышленной. Периферийный тип отличается тем, что накопление капитала происходит за пределами страны. Иными словами, как бы вы ни торговали, и даже если есть положительное сальдо внешней торговли, тем не менее ваши собственные инвестиции уходят за границу, и вы зависите от внешней конъюнктуры. Положительное сальдо не приводит пропорционально к росту накопления и технологическому развитию. Капитал уходит в страны с более эффективной экономикой. Колониальный же тип — это когда страна просто вывозит сырьё, а получает промышленную продукцию. Это худший вариант в рамках периферийного типа».

При этом он отметил, что показатели внешней торговли РФ никак не сочетаются с правительственной риторикой об инновациях, цифровизации, роботизации и прочем.

«Любая страна, включая Бурунди, может при известном напряжении усилий сделать одного робота, если будет поставлена такая задача, — заметил Кагарлицкий. — Его будут всем показывать и говорить, что вот, мол, появился африканский робот. Гораздо сложнее создать экономику, построенную на робототехнике. Цифровизацию провести ещё проще — накупить импортного оборудования и всюду его установить, заодно увеличив зависимость и отсталость своей экономики».

Проблема, по мнению главы ИГСО, в том, что правительство постоянно рассчитывает то на один, то на другой проект, который должен в итоге потащить за собой всю экономику, и не понимает, что развитие должно быть фронтальным.

«В противном случае любой, даже самый хороший проект либо проваливается, либо так и остаётся отдельным проектом — как кочка на болоте, — констатировал Кагарлицкий. — Смысл внешней торговли не в том, чтобы получить деньги, а в том, чтобы развивать экономику. У советской внешней торговли во времена индустриализации не было никаких профицитов. Всё, что было, шло на закупку оборудования — причём не просто оборудования, а машин, чтобы делать машины. То есть тогда добивались экономической независимости страны».

Кроме того, Кагарлицкий добавил, что санкции в этой ситуации сыграли крайне незначительную роль.

«Санкции — это способ общения между российскими и западными элитами, — считает руководитель ИГСО. — Обмен посланиями. Для российской экономики не значит ничего, если у кого-то отняли особняк в Ницце. А для российских элит это всерьёз. Для них это гораздо более значимое событие, чем ликвидация целой отрасли промышленности».

Напомним, что, как сообщила 8 мая ФТС РФ, в январе-марте 2018 года российский экспорт вырос на 23,1% до 103,5 млрд долларов. Его основой остались топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,5%. Возросли физические объёмы экспорта керосина на 22,4%, бензина автомобильного — на 13,5%, угля каменного — на 11,1%, газа природного — на 1,8%.

Импорт России в январе-марте 2018 года составил 55 млрд долларов и по сравнению с январем-мартом 2017 г. увеличился на 20,3%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 45,6%.

В страновой структуре внешней торговли РФ на ведущем месте по-прежнему находится Европейский союз. Он, как сообщает ФТС, крупнейший экономический партнёр России. На долю ЕС в январе-марте 2018 г. приходилось 44,9% российского товарооборота.