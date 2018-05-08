Выборг, Ленинградская область, 8 мая, 2018, 16:26 — ИА Регнум. 9 мая во многих городах России в пятый раз пройдут шествия «Бессмертного полка». Не станут исключением и города Ленинградской области, по которой война прошлась своим кровавым катком. В преддверии массовой акции памяти вопросы ИА REGNUM ответила исполнительный директор всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Ленинградской области Екатерина Березина.

Lenobl.ru Акция «Бессмертный полк» в Выборге в 2017 году

С портретом моего прадеда Ивана Петровича Баженова. Его не стало почти в самом начале войны, в конце 1941-го или начале 1942 года, но только в прошлом году мы узнали точно, где он погиб и где похоронен.

Прабабушка и прадед познакомились в Ленинграде. В 1940 году прадедушка закончил Ленинградское пехотное училище, и его направили служить в Каунас. Когда началась война, они даже не успели попрощаться, потому что он тогда был на учениях.

Прабабушка с грудным ребенком на руках сумела уехать в эвакуацию в Череповец. Прадед в это время воевал, в одном из боев был ранен, и из госпиталя возвращался через Череповец, но им не суждено было встретиться. В начале 1942 года прабабушка получила похоронку.

Да, она искала его всю жизнь, потом — ее дочь, потом — внуки и правнуки, в том числе и я. Прабабушка посылала запросы в военкоматы, но не могла его найти.

Я в свое время начала заниматься поисковой деятельностью, чтобы разбираться в этом. Прадед считался тогда пропавшим без вести, и я думала, что буду искать его сама. Этот интерес был пробужден личной историей, и он остался, я продолжаю работать с поисковиками.

Сейчас находить своих предков-героев стало немного проще. Появились открытые базы данных. Мы нашли журналы боевых действий и списки безвозвратных потерь, в которых упоминался прадед. Так выяснилось, что он погиб в деревне Букатино Сычевского района Смоленской области.

Потом мы узнали, что этой деревни уже не существует, как и захоронений. Началась долгая переписка с районной администрацией и военкоматами. Там нашлись отзывчивые люди, они подняли архивы, и с их помощью мы установили, что в 1955 году останки были подняты и перенесены в братскую могилу в районный центр — Сычевку.

Конечно. Это был очень волнительный и трогательный момент для всех нас. Очень важно знать конкретное место, где похоронен прадед, чтобы можно было прийти туда и почтить его память. Его имя теперь официально внесено в списки захоронений братской могилы в Сычевке.

Да, несомненно. В прошлом году было около шести тысяч участников, тогда как в позапрошлом — около четырех тысяч. В нашей стране нет семьи, где не помнили бы своего героя. В этой колонне люди переживают и чувство гордости, и радость победы, и грусть от того, что герой не вернулся домой. Это прекрасная и правильная акция.

«Бессмертный полк» следует тем же путем, что и парад Победы, от одной из двух главных наших площадей — Рыночной — до другой, Красной. Ветеранам уже очень трудно ходить, и они ждут колонну на Красной площади. Но когда колонна приходит туда, то все они встают со своих мест. Как бы тяжело им ни было стоять — они встают. И это, конечно, самый торжественный и самый трогательный момент, когда невозможно удержаться от слез.

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