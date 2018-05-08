Лос-Анджелес, США, 8 мая, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Шарлиз Терон подтвердила информацию о том, что она снимется в продолжении фильма «Взрывная блондинка», актриса сделала это заявление 7 мая в эфире шоу Watch What Happens Live.

Цитата из х/ф «Взрывная блондинка». Реж. Дэвид Литч. 2017. США Шарлиз Терон

В какой-то момент ведущий шоу спросил актрису о том, что она думает по поводу слов её партнёра по фильму «Белоснежка и охотник» Криса Хемсворта.

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Напомним, он заявил, что Шарлиз Терон следует быть следующим «Джеймсом Бондом». Терон сказала, что ей это очень льстит, но в её рабочих планах нет ничего подобного.

Но актриса тут же подтвердила информацию о том, что она будет сниматься во второй части «Взрывной блондинки».

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Напомним, в роли режиссёра первого фильма выступил Дэвид Литч, Шарлиз Терон сыграла в нём роль шпиона в юбке Лоррейн Бротон.

При бюджете $30 млн картина собрала в США более $51 млн, а её общемировые сборы составили свыше $95 млн. В основу картины легли комиксы Энтони Джонстада.