Москва, 8 мая, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Николу Пашиняну по случаю избрания последнего премьер-министром Армении, сообщает Kremlin.

Photolure Никол Пашинян

Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, партнерского взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Сегодня, 8 мая Никол Пашинян был избран парламентом на должность премьер-министра.