9 мая 2018 года отмечают 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник является государственным не только в Российской Федерации, но и в государствах большей части бывшего СССР. Великая Отечественная война завершилась Берлинской операцией 1945 года, в которой участвовали более 2,5 млн солдат и офицеров, 7500 самолётов, 6250 танков и самоходных орудий. 7 мая в 2:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В истории современной России с 1995 года ежегодно в честь Дня Победы в городах-героях проходят военные парады и праздничные салюты, в Москве вместе с парадом Победы проводится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией возложения венков. С 2011 года в городах РФ (а позже и по всему миру) 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». [[[picture2]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы!

00:04 09.05.2018 Больше половины жителей России считают День Победы народным праздником, сообщает Фонд «Общественное мнение». Согласно опросу, День Победы — народный праздник для 54% жителей России, государственный праздник — для 36%. Семь процентов опрошенных назвали его семейным праздником. «Просто выходным днем» его считают два процента. Читайте также: Жители России считают День Победы народным праздником

00:20 09.05.2018 На Южном Урале ветераны-железнодорожники отправились в праздничную поездку на ретропоезде, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. «8 мая из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд. В поездке, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 100 ветеранов-железнодорожников», — сообщили в пресс-службе железной дороги. Железнодорожники отметили, что ретропоезд состоит из трех купейных вагонов и паровоза «Л-4429». Отправке поезда предшествовало возложение цветов к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка» в центре Челябинска. Читайте подробнее: День Победы: ветераны отправились из Челябинска в Кыштым на ретро-поезде

00:34 09.05.2018 Подавляющее большинство жителей России сообщили, что в Великой Отечественной войне участвовал хотя бы один член их семьи или родственник, говорится в опросе Фонда «Общественное мнение». На вопрос «Кто-нибудь из членов вашей семьи, родственников воевал, участвовал в Великой Отечественной войне? Или вы сами участвовали в Великой Отечественной войне?» положительно ответили 84% опрошенных. Отрицательный ответ дали 12%. По сравнению с опросом 2017 года число тех, у кого в Великой Отечественной войне воевали члены семьи, уменьшилось: в прошлом году их было 87%. [[[picture2]]]

00:49 09.05.2018 Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщили в его пресс-службе. «Премьер-министр Барзани примет 9 Мая участие в праздновании 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — цитируют сообщение РИА «Новости». Читайте также: Барзани приглашен в Москву на переговоры 9 мая

01:01 09.05.2018 В памятных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собираются принять участие 80% жителей России, сообщает Фонд «Общественное мнение». Отрицательно на вопрос «Если в вашем городе (селе, поселке) состоятся памятные мероприятия, посвященные Дню Победы, вы примете или не примете в них участие?» ответили 16%. Читайте также: Жители России считают День Победы народным праздником

01:02 09.05.2018 [[[picture4]]] К моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия и Военно-Морской Флот имели очень небольшую наградную систему. Война, за редким исключением, дополнительно создала почти с нуля новую гамму боевых наград, которые отразили специализацию, географию и степени подвигов советских людей, боевой путь советских войск. В фотогалерее ИА REGNUM представлены «солдатские» награды, которыми награждались в первую очередь рядовые воины нашей армии. Среди них — массовые и редкие награды, и потому для каждой здесь указывается число награждений. Самые массовые и редкие солдатские награды Великой Отечественной войны. Фотогалерея [[[picture3]]]

01:14 09.05.2018 Десятки улиц российской столицы 9 мая будут закрыты для транспорта в связи с парадом на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в связи с шествием «Бессмертного полка», сообщили в Центре организации дорожного движения городского правительства. «С 06:00 будут введены перекрытия от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу. Движение здесь будет открываться по мере прохождения праздничных колонн», — сообщили в Центре. С 06:00 до 14:00 машины не смогут проехать по Москворецкой набережной, Большой Никитской улице, Театральному проезду и Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади. Внутри Садового кольца с 06:30 до окончания мероприятий также будет перекрыт ряд улиц. Кроме того, закрыт для автомобилей будет проезд Девичьего поля, где пройдет подготовка личного состава к военному параду на Красной площади. «С 12:00 от метро «Динамо» до метро «Охотный Ряд», а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным, пройдет шествие «Бессмертный полк». Для безопасности участников шествия движение автомобилей на участке будет полностью перекрыто», — сообщили в Центре.

01:21 09.05.2018 Парад Победы на Красной площади в Москве смотрят более 90% жителей России, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Обычно трансляцию парада Победы по телевизору смотрят 65% опрошенных. Лично на параде Победы собираются присутствовать 29% респондентов. Читайте подробнее: Парад Победы в Москве смотрят более 90% граждан

01:31 09.05.2018 В столице Пермского края в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустили два «фронтовых» трамвая. Внутри вагонов расположены выставки, посвященные 75-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Читайте подробнее: Пермь готовится к 9 Мая: «Волги» из Екатеринбурга и «фронтовые» трамваи

01:40 09.05.2018 Треть российских граждан считает военный парад способом сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, так считают 34% российских граждан. При этом 32% опрошенных считают парад Победы данью памяти павшим в Великой Отечественной войне. 21% респондентов считают парад Победы способом показать военную мощь страны. Три года назад это мнение разделяли 12% жителей страны.

01:57 09.05.2018 Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля. «В поздравительных посланиях главы Российского государства подчеркивается, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — сообщили в пресс-службе. По словам президента, очень важно передать молодому поколению неискаженную правду о событиях Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что «долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого». Путин выразил уверенность в том, что основой для развития отношений между Россией и перечисленными странами останутся братская дружба и взаимовыручка, закаленные в годы суровых испытаний. «Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия», — сообщили в пресс-службе. Читайте также: Владимир Путин поздравил глав ряда государств с Днем Победы

02:14 09.05.2018 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и почтил память павших в Великой Отечественной войне. «Победа была принесена силой оружия и силой духа нашего народа. А сила духа во многом определяется тем, как церковь формирует личность и воздействует на духовный мир», — сказал патриарх. Глава Русской православной церкви также поздравил с Днем Победы солдат роты почетного караула. Он подчеркнул, что «традиция победителей сохраняется в сознании нашего народа и в жизни Вооруженных сил России», которые приобретают все большее уважение у граждан страны. Читайте подробнее: Патриарх Кирилл почтил память павших в Великой Отечественной войне

02:28 09.05.2018 На трех железнодорожных вокзалах Москвы — Белорусском, Рижском и Казанском — в День Победы пройдут концерты музыкальных коллективов. Здесь прозвучат песни о Великой Отечественной войне, сообщает портал мэра Москвы. Главная сцена расположена на Белорусском вокзале. Перед пассажирами выступят «Хор Турецкого», актер театра и кино Игорь Миркурбанов, группа Soprano и другие вокальные коллективы. Читайте подробнее: Песни военных лет прозвучат 9 мая на трех вокзалах Москвы

02:49 09.05.2018 Акция «Свеча памяти», посвященная погибшим в Великой Отечественной войне, прошла вечером 8 мая в ряде российских регионов. В Сочи в мероприятии приняли участие 15 тысяч человек: они прошли с горящими лампадками в руках от Северного мола морского вокзала до Южного. Колонна двигалась по улице Несебрской. В Якутии в акции на площади Победы участвовали более 18 тысяч человек. В Кургане памятную акцию в парке Победы открыл глава города Сергей Руденко. В Новосибирске акция «Свеча памяти» прошла у монумента Славы. В Калуге жители прошли колонной от площади Мира к площади Победы.

03:21 09.05.2018 Акция «Цветок памяти» состоится 9 мая в Хабаровске, сообщает «Хабаровский край сегодня». В этот день участники акции подарят цветы ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Акция проводится второй год подряд.

03:43 09.05.2018 На Дальнем Востоке начались праздничные мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники праздничных мероприятий почтили память погибших минутой молчания. В День Победы на центральную площадь Дальнегорска (Приморский край) пришли более шести тысяч человек. В городе прошла колонна памяти: студенты принесли венки к мемориалу воинам-дальнегорцам, погибшим в Великой Отечественной войне.

04:00 09.05.2018 Волонтёры ХМАО — участники медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» вернулись 8 мая на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 домой после месячного путешествия по местам трудовой славы. Они побывали в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, посетили уральских соседей. В Бишкеке участники автопробега встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и представителями посольства Российской Федерации в Киргизии. Далее медиаэкспедиция выдвинулась в Чимкент. А 28 апреля команду медиаэкспедиции «Победа — одна на всех» встретили жители солнечного Ташкента. С радушием участников медиапробега принимали в городе Самарканде, где в годы Великой Отечественной войны приняли и расселили 165 тысяч человек. Из прифронтовой полосы в Самаркандскую область были эвакуированы 11 промышленных предприятий, 16 институтов, техникумов и НИИ, 7 академий, из них 4 военных, было размещено 20 госпиталей. Тысячи эвакуированных детей нашли свой приют в домах местных жителей и в детских интернатах. В России участники проекта посетили славные своими трудовыми подвигами Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил. Сегодня они станут участниками парада Победы в городах Югры. Фото пресс-службы фонда ХМАО «Мы вместе»

04:10 09.05.2018 В Санкт-Петербурге начатый 13 апреля ремонт Невского проспекта приостановлен в связи с празднованием Дня Победы и массовыми народными гуляньями, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Также в ночь на 10 мая в Санкт-Петербурге не будут разведены мосты через Неву. Читайте подробнее: В День Победы в Петербурге прекратят ремонт Невского и не разведут мосты

04:17 09.05.2018 Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин поздравил земляков с Днём Победы. «9 Мая — священная для каждого из нас дата, которая стала символом национальной гордости и памяти, патриотизма и единства нашего народа. Народа-героя, победителя, величие подвига которого не подвластно времени. Уважаемые ветераны! Вы выстояли, разгромили врага и спасли мир от фашизма. Заверяем вас, что мы будем достойны ваших ратных и трудовых свершений, мы будем дорожить историей Отечества и любить его так же, как вы, — искренне и беззаветно! С Победой, дорогие наши! Здоровья вам и долголетия! Завоёванная высочайшей ценой священная Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогая преодолевать трудности и двигаться вперёд во имя благополучия родного края и страны. Пусть мир и стабильность будут с нами, пусть будут счастливы наши дети и внуки, пусть крепнет Ямал и процветает Россия!» — говорится в поздравлении главы Арктического региона.

04:26 09.05.2018 В Израиле День Победы «будет праздником отныне и навсегда», заявил Авраам Гринзайт, председатель Всеизраильского союза ветеранов Второй мировой войны, передают «Вести». В этом году в Израиле впервые начали отмечать День Победы как государственный праздник. Празднование проходит с 8 по 9 мая. В центре Иерусалима в честь солдат Красной армии, освободивших узников «Освенцима», «Майданека», «Терезина», над площадью парламента подняты государственные флаги Израиля. Читайте также: Израиль отмечает День Победы как государственный праздник

04:29 09.05.2018 Барнаул. В шествии «Бессмертного полка» примут участие не менее 35 тысяч горожан. Он начнется сразу после окончания торжественного построения войск. Для участников акции будут работать творческие площадки, а в финальной точке шествия будет организована интерактивная площадка, включающая народное караоке, фотозону, смонтированную в военном стиле. Для маленьких участников шествия будет работать площадка «Нарисуй Победу!». Все желающие смогут принять участие в викторине на знание истории Великой Отечественной Войны. Читайте также: В строй «Бессмертного полка» встанут более 35 тыс барнаульцев

04:30 09.05.2018 В Татарии в День Победы пройдут около 300 праздничных мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 650 тыс. жителей региона. Основной площадкой в Казани станет площадь Тысячелетия, где в 9:45 начнётся театрализованный пролог с участием 2 тыс. актёров. В торжественном марше в столице Татарии впервые примет участие техника военных лет, в числе которой танки Т-34 и ИС-3, легендарная БМ-13 «катюша».

04:37 09.05.2018 На Ямале сегодня проживает 548 ветеранов Великой Отечественной войны и 402 труженика тыла. По информации департамента соцзащиты ЯНАО, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и несовершеннолетним узникам концлагерей полностью компенсируются расходы за жилищно-коммунальные услуги. С 2010 года на Ямале установлено пожизненное денежное содержание участникам и инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в размере 24 тыс. 772 рубля в месяц, обладателям знака «Жителю блокадного Ленинграда» и труженикам тыла — 12 тыс. 386 рублей в месяц, «детям войны» — 1 тыс. 040 рублей в месяц. Сумма ежегодно индексируется с учётом инфляции. Также в честь Дня Победы предусмотрена дополнительная материальная помощь. К празднику из регионального бюджета по 5 000 рублей выплатят участникам и инвалидам войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. Труженикам тыла и вдовам участников войны, не вступившим в новый брак, — по 2 000 рублей, и по 500 рублей — «детям войны».

04:37 09.05.2018 Барнаул. Проспекты и площади украсили ко Дню Победы. Для оформления города к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне использовано 185 тематических баннеров, 3 тысячи 200 флажков и 114 флаговых конструкций. Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. 283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта. К весне 1945 года не было в живых каждого второго.

04:38 09.05.2018 В Парке Победы в Казани пройдёт реконструкция празднования Дня Победы 1945 года. С 18:00 и до 20:00 часов военные духовые оркестры будут исполнять композиции времён Великой Отечественной войны, под которые закружатся в вальсе свыше 40 пар в костюмах 1930—1940 годов. Подобное мероприятие пройдёт также в Нижнем Новгороде.

04:46 09.05.2018 В Татарии военный комиссариат нашёл и восстановил удостоверения к трём боевым орденам, которые по разным причинам не были вручены участникам Великой Отечественной войны. Накануне празднования Победы документы на ордена Александра Невского от 1944 года, Красной Звезды от 1944 года и Славы III степени от 1945 года переданы родственникам ушедших ветеранов. Читайте подробнее: В Татарии восстановили документы к трём боевым орденам

04:48 09.05.2018 В Иркутской области проживает более 13 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 640 — это участники Великой Отечественной войны, 152 жителя блокадного Ленинграда, 12,5 тысячи тружеников тыла, 320 несовершеннолетних узников фашизма. Самое большое количество ветеранов Великой Отечественной проживает в Иркутске, Ангарском муниципальном образовании, Братске и Братском районе. Ни одного ветерана не осталось в Катангском районе. В боевых действиях в Великой Отечественной войне принимали участие более 200 тысяч жителей Иркутской области. Почти половина из них не вернулась с полей сражений. Десятки тысяч воинов-иркутян награждены боевыми орденами и медалями, 138 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 29 стали полными кавалерами ордена Славы, два человека стали дважды Героями Советского Союза, это Афанасий Белобородов и Николай Челноко. «Победный май 45-го навсегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как символ мужества и самоотверженности всего советского народа. Это день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновременно для всех нас это день светлой радости от того, что смогли преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той страшной войне», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

04:49 09.05.2018 Акция «Бессмертный полк» прошла в ряде городов на Дальнем Востоке в День Победы. В Дальнегорске (Приморский край) она состоялась после митинга и парада на Центральной площади.

04:52 09.05.2018 Алтай. Победа нашего народа над нацизмом была грандиозной. И немалый вклад в нее внесли и жители Горного Алтая. На защиту Родины ушло более 42 тысяч жителей автономной области. Более 6,5 тысячи наших земляков награждены боевыми орденами и медалями. 26 сынов Горного Алтая стали Героями Советского Союза. «День Победы — священный для каждого. Великая Отечественная война коснулась семьи каждого, она уничтожила жизни, обожгла судьбы миллионов людей. Никто не вправе менять истинное прочтение истории, никто не вправе забывать подвиг отцов, дедов и прадедов! И именно поэтому в нашей республике так велико внимание к патриотическому воспитанию молодого поколения. Не попасть под влияние деморализующих факторов, не верить лжи и грязи, которая сегодня льется на страну, на историю — это моральные обязательства наших граждан. Война — это самое страшное зло, и допустить ее никто не имеет права», — считает глава Республики Алтай Александр Бердников.

04:57 09.05.2018 Забайкальский край. Праздничный парад, посвящённый 73-летию победы в Великой Отечественной войне, начался в Чите. Он стал вторым по числу задействованных военнослужащих и техники в Восточном военном округе — 1806 человек и 44 боевые машины. Самые масштабные торжества за Уралом — в Хабаровске, по центральной площади которого проедут 107 единиц техники и пройдёт маршем 1931 человек. Маршем по площади идут не только военные. Парадные роты направили полиция, Росгвардия, служба исполнения наказаний, МЧС, ФСБ, ФСО, Читинское суворовское училище, юнармейцы.

05:09 09.05.2018 В Нижнем Новгороде в преддверии Дня Победы открыли сквер имени Александра Кузнецова — последнего живого Героя Советского Союза в городе. Ветеран Великой Отечественной войны в июне отпразднует своё 96-летие, но, несмотря на почтенный возраст, он принял участие в торжественном мероприятии. Читайте подробнее: Сквер последнего живого Героя Советского Союза открыт в Нижнем Новгороде

05:10 09.05.2018 Власти Магадана поздравили жителей города и области с Днем Победы, 9 мая сообщили в пресс-службе Магаданской городской думы. «Люди, вопреки всему уцелевшие в той войне, стали символом России — страны, которую невозможно победить!» — сказал председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. Читайте также: «Победители в Великой Отечественной войне стали символом России»

05:16 09.05.2018 Жители Алтайского края дали приют тысячам эвакуированных детей, помогли вернуться в строй более 100 тысячам раненых бойцов и командиров. «Война разрушила и опустошила большие города и малые села, осиротели целые поколения, но наши ветераны совершили еще один беспримерный подвиг самоотверженности и любви к Родине — восстановили страну из руин! Наследники Победы навсегда в неоплаченном долгу перед старшим поколением за подаренные свободу, мир и право на счастливую жизнь. Наша обязанность — бережно хранить память о героях, правду о войне», — говорится в поздравлении губернатора Алтайского края Александра Карлина.

05:31 09.05.2018 В преддверии Дня Победы в Тюмени прошли торжественные церемонии возложения цветов к мемориалам «Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время», «Вечный огонь» и «Память». Ветераны, школьники, кадеты, курсанты, представители общественных организаций, члены правительства возложили к памятниками живые цветы. В честь павших героев прогремел трехкратный оружейный залп, была объявлена минута молчания. «Считаю, что День Победы — это главный праздник нашей страны, потому что война не обошла ни одну семью. Везде есть те, кто воевал или трудился в тылу. Забыть эти события невозможно, они должны оставаться для нынешних и будущих поколений серьезным уроком. День Победы 9 Мая дает очень важный повод для гордости за Родину и ее великий народ, демонстрирующий, что единство — залог и основа победы», — заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области

05:45 09.05.2018 «Бессмертный полк» помог ювелиру из Мексики и жителям Алтайского края вернуть родным героя Великой Отечественной его орден, выкупленный в ломбарде (Астана). Эдуардо Круз вернет орден Красной Звезды родственникам героя Великой Отечественной войны — Михаила Адодина из Курьинского района. Подробности в материале: Ювелир из Мексики вернёт на Алтай орден Красной Звезды

06:09 09.05.2018 Курганская область. Накануне Дня Победы, 8 мая, тысячи курганцев пришли вечером к Вечному огню мемориала Славы в столице Зауралья. Огоньки памяти зажглись в парке Победы — у Вечного огня братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях города Кургана в годы Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч жителей Курганской области ушли на войну, и более 118 тысяч остались на поле брани, отметили участники церемонии. В память о погибших и умерших участниках Великой Отечественной войны была отслужена заупокойная лития. Церемония продолжилась минутой молчания, по истечении которой прозвучал оружейный залп. Фотографии пресс-службы горадминистрации Кургана.

06:41 09.05.2018 Празднование Дня Победы в Оренбурге начнется 9 мая в 10:00 по местному времени (08:00 мск). После прохождения парада по площади имени Ленина торжества переместятся на улицу Советскую и в парк «Салют, Победа!». Там ветеранов ждут традиционная фронтовая каша и поздравления сотен и тысяч оренбуржцев. От военной техники на параде в этом году отказались, но увидеть образцы вооружения оренбуржцы все же смогут. Специальная выставка развернется на пересечении улицы Орской и проспекта Победы. Площадка будет работать 9 мая с 13:00 до 19:00.

06:50 09.05.2018 Сахалин отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. [[[picture11]]] По улицам и площадям идет Бессмертный полк. Вместе с ныне живущими в одном строю идут воины-победители. [[[picture9]]] [[[picture10]]]

07:00 09.05.2018 Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил сахалинцев и курильчан с Днем Победы. «Великая Отечественная война стала одним из самых серьезных испытаний. Это было время огромных жертв и не менее огромных свершений. Нужно помнить, что южный Сахалин и Курилы освобождали от врага воины разных национальностей изо всех регионов нашей страны. А после войны вместе с другими соотечественниками они поднимали народное хозяйство, отстроили города и села, создали прочную базу для развития Сахалинской области. Очень важно сохранить и приумножить все, что было сделано нашими предшественниками, жить в мире и согласии, трудиться на благо нашей островной земли. С праздником! С Днем Победы!» — сказал губернатор Сахалина. В Южно-Сахалинске прошел концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. На сцену вынесли государственный флаг России, флаг Сахалинской области и точную копию Знамени Победы. Сахалинские артисты исполнили любимые песни ветеранов войны.

07:08 09.05.2018 Приморский край среди первых в России принял военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. [[[picture13]]] «Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой она нам досталась — только в Приморье более 200 тысяч человек ушли на фронт. Их подвиг и беззаветная преданность Родине — вечный пример для всех поколений», — сказал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. [[[picture12]]] Во Владивостоке в составе парадных расчетов проехало более 50 единиц боевой техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82-А, химическая разведывательная машина БРДМ-2рх, 82-миллиметровый миномет БМ37, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», потомок знаменитой «катюши», самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия «Оса», ракетный комплекс «Бастион» и другие. [[[picture14]]] [[[picture15]]]

07:10 09.05.2018 Жители Курильска почтили память своих земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или умерших уже после возращения с фронта — от ран. Гражданская панихида прошла на городском кладбище. Курильчане несколько лет вели кропотливую работу по поиску и восстановлению воинских захоронений. Сегодня эта работа завершена. В Курильск уже доставлено 24 надгробия. Они будут установлены уже в ближайшее время на могилах воинов.

07:20 09.05.2018 В Кургане с 9:00 (7:00 мск) на Троицкой площади идёт построение Бессмертного полка. 10:00 «Мы внуки твои, Победа!». С 10:00 по местному времени пройдёт торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. На центральной эстраде праздничные концерты начнутся с 12:00 и продлятся до 21:40. После минуты молчания в 22:00 запланирован праздничный фейерверк. «Курганская область родилась в годы Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать, как 1418 дней и ночей за Родину и мирную жизнь отважно сражались наши земляки. Женщины, дети и старики стояли у станков, заменив ушедших на фронт мужчин, работали не покладая рук в поле и лечили раненых. Мы не позволим нашим потомкам забыть, что эта бесчеловечная война унесла жизни 117 тысяч зауральцев, покинувших отчий дом, чтобы защитить его, своих родных, защитить наше будущее. Воинские и трудовые подвиги наших земляков навсегда вписаны в историю Отечества: 75 тысяч зауральцев за отвагу в боях отмечены высокими наградами», — напомнил в своём обращении землякам губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

07:34 09.05.2018 Юные спортсмены Приморья приняли участие во всероссийской акции «Живое спасибо Победе». На торжественной линейке они вместе со своими тренерами выстроились в слово «Мир». Эту акцию и все свои победы спортсмены посвящают гером Великой Отечественной войны. Подробности в материале: Юные спортсмены Приморья в День Победы создали «Мир»

07:39 09.05.2018 Ветераны войны и труженики тыла, проживающие на курильском острове Кунашир, сегодня принимают поздравления. На Кунашире осталось всего несколько живых свидетелей Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в снабжении Советской армии в военные годы. Это участники трудового фронта Аркадий Николаевич Губанин, Екатерина Макаровна Соломко, Александра Романовна Трофимова, Федор Федорович Тароев, а также вдова участника войны Анастасия Марковна Талдыкина. А на соседнем курильском острове — Шикотане — живёт несовершеннолетняя узница фашистского концлагеря Майя Ивановна Очирова. Ветеранов с Днём Победы поздравили земляки и руководители муниципалитетов, в их адрес пришли поздравления и от губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

07:43 09.05.2018 Оренбург за 30 минут до начала парада.

07:45 09.05.2018 В Оренбурге на пересечении улиц Советской и Краснознаменной по дороге на парад можно увидеть такую точку продажи. Пилотка стоит 300 рублей. Пока активных покупателей нет.

07:49 09.05.2018 День Великой Победы отмечает Хабаровский край. Военный парад, посвященный 73 годовщине Победы, стал самым масштабным и зрелищным. Автор фото: Игорь Петренко Торжественным маршем по главной площади Хабаровска прошли более 2 тыс. военнослужащих и более 100 единиц военной техники. Горожане увидели тяжелые огнеметные системы, БТР 82А, армейские мотовездеходы АМ-1, новейшие служебные машины военной полиции, которые впервые принимали участие в параде.

07:49 09.05.2018 В Екатеринбурге посмотреть парад сможет не каждый. По периметру площади 1905 года жёсткое оцепление.

07:52 09.05.2018 Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех жителей региона с Днем Победы. «Нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Сегодня мы собрались здесь, у Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто пожертвовал своей жизнью ради жизни будущих поколений. Вечная им память и благодарность потомков», — сказал Вячеслав Шпорт. Автор фото: Валерий Спидлен В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло более 47 тыс. жителей Хабаровского края.

07:56 09.05.2018 В Оренбурге начался парад.

07:59 09.05.2018 К началу парада в Екатеринбурге испортилась погода. Пошёл дождь. Сейчас выступает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

08:03 09.05.2018 На здании администрации Екатеринбурга кроме флагов Российской Федерации и Екатеринбурга развевается Знамя Победы.

08:04 09.05.2018 В Барнауле прошёл Бессмертный полк. При приближении к одной из точек сбора Бессмертного полка учащиеся Барнаульской детской музыкальной школы №2 исполняли песни военных лет. А молодые люди предлагали приобрести пилотку за 250 рублей.

08:09 09.05.2018 День Великой Победы отметилт свободный порт Ванино. У мемориала воинам, павшим в боях с фашистами, утром собрались жители порто-франко, ветераны Великой войны, труженики тыла, трудовые коллективы, военные и сотрудники силовых структур. К мемориалу возложили цветы, венки и гирлянды. В свободном порту Ванино в День Победы над фашистской Германией прошёл военный парад. Воины — дальневосточники прошли в парадном строю по главной площади порто-франко, отдав почести ветеранам Великой Отечественной войны. Бессмертный полк прошел по улицам и площадям свободного порта Ванино. В одном строю с портовиками, военными, врачами, учителями, школьниками и студентами шли те, кто одержал Победу в самой кровопролитной войне в истории человечества.

08:10 09.05.2018 В городе Советская Гавань Хабаровского края жители почтили память рабочих судоремонтного завода Министерства морского флота СССР, ушедших из заводских цехов на фронт и не вернувшихся с полей сражений. К мемориалу памяти рабочим-фронтовикам горожане возложили цветы.

08:11 09.05.2018 Глава Татарии Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне: «День Победы — 9 мая — уже давно не только всенародный праздник, знаменующий собой окончание самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, это — неотъемлемая составляющая нашей гражданской идентичности, яркий символ стойкости, мужества и величия духа многонационального народа великой страны. Водружённое советским солдатом-освободителем на поверженном Рейхстаге Знамя Победы и сегодня вдохновляет нас на ратные и трудовые подвиги. Как точно подметил поэт Феликс Чуев: «И развернулось его торжество почестью нашим солдатам. Столько побед впереди у него! Первая лишь — в сорок пятом». Великая Победа досталась нам ценой невосполнимых потерь: десятки миллионов погибших, тысячи сожжённых городов и сёл, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры. Лишь из одного Татарстана на битву с врагом ушли более семисот тысяч человек, почти половина из которых не вернулась к родным очагам. Мы никогда не забудем и не простим нацистам и их идеологическим наследникам многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады».

08:11 09.05.2018 Челябинск. Церемония возложения венков к Вечному огню. Иллюстрация: стоп-кадр трансляции на сайте 1obl.tv.

08:15 09.05.2018 Глава Нижегородской области Глеб Никитин пожелал в День Победы всем мирного неба над головой и рассказал, с чем для него связана история Дня Победы: «День Победы — удивительный праздник. 9 Мая навсегда останется для всех нас символом Доблести, Мужества и Отваги. Это наше общее прошлое, ключевая дата, объединяющая всех благодарных потомков воинов-освободителей и тружеников тыла. Моя история Дня Победы связана с блокадным Ленинградом. И для меня очень важно, что именно в Нижегородской области, в Шатках, расположен мемориал Тани Савичевой, чей дневник стал одним из символов страшной войны. Это связь регионов и поколений, которую никогда не разорвет время. Горьковская область внесла огромный вклад в дело Победы. Отсюда на фронт уходили тысячи солдат. Здесь под фашистками бомбами ковали оружие Победы. В тяжелейших условиях на предприятиях внедрялись передовые конструкторские разработки, обеспечившие техническое превосходство над врагом. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла! Именно благодаря вам стала возможной Победа над самым страшным злом XX века — фашизмом. Наш долг — хранить память об этом и воспитывать подрастающее поколение в уважении к вашему Подвигу! В этот день желаю всем мирного неба над головой, здоровья и счастья! С праздником, с Днем Победы!»

08:15 09.05.2018 Ветеран Великой Отечественной войны Анна Алексеевна Губина, живущая в Ханты-Мансийске, была приятно удивлена визитом губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Высокопоставленную гостью в тесном семейном кругу Губиных угостили чаем и сладостями. Ветеран вспомнила годы, опалённые войной. Когда началась война, Анне было 17 лет. На военную службу она была призвана в 1943 году после окончания трехмесячных водительских курсов. Однако, служить водителем ей не пришлось — военные машины были слишком велики для миниатюрной девушки. Поэтому была отправлена поваром в авиационную часть на Третьем Украинском фронте. Анна Алексеевна награждена орденом Отечественной войны II степени. В Ханты-Мансийск, тогда еще Остяко-Вогульск, Анна Алексеевна переехала в 1956 году, где до самой пенсии трудилась поваром в детском саду. С мужем Виктором Никандровичем они прожили 59 лет. Супруги воспитали пятерых детей. Сегодня у Анны Алексеевны 13 внуков и 16 правнуков. Глава региона поздравила Анну Алексеевну с приближающимся Днем Победы, пожелала здоровья и долголетия, подарила памятные подарки. Фотографии предоставлены департаментом общественных и внешних связей ХМАО.

08:17 09.05.2018 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Биробиджане. На митинг поздравить ветеранов пришли горожане, гости города, губернатор ЕАО Александр Левинталь, другие официальные лица. В адрес ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла было сказано много теплых слов. После митинга на главной площади города состоялся праздничный концерт. Автор фото: пресс-служба правительства ЕАО

08:21 09.05.2018 Глава Башкирии Рустэм Хамитов на торжественном собрании, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем в преддверии Дня Победы, поздравил ветеранов: «Стойкость и мужество защитников Родины, исторические свершения тех лет навсегда останутся в памяти людей. Жители Башкирии вместе со всей страной проявили героизм на фронте, трудовую доблесть на заводах и фабриках, полях и стройках, в медсанбатах и госпиталях. У нашего народа есть своя непростая, горькая правда о той кровопролитной войне. В День Победы мы вспоминаем сотни тысяч погибших и пропавших без вести на полях сражений, замученных в плену, пострадавших в оккупированных городах и сёлах, умерших от ран, голода, болезней и непосильного труда. Вспоминаем фронтовиков, вернувшихся искалеченными, иссечёнными пулями и осколками, но счастливыми от того, что они смогли выжить и, главное, победить, увидеть родной дом, обнять своих близких. Мы должны помнить обо всех погибших на полях сражений, умерших от ран, пропавших без вести. Имена героев навечно останутся в наших сердцах». Глава республики также отметил, что «всё меньше остаётся среди нас живых свидетелей победной весны 1945 года»: "Большинству из фронтовиков и тружеников тыла — уже далеко за 90, есть среди них и 100-летние ветераны. В Уфе живёт Михаил Егорович Орлов, родившийся 3 марта 1918 года. Он освобождал Бессарабию от румынской оккупации, прошёл танкистом советско-финскую войну, с первого до последнего дня Великую Отечественную, участвовал в освобождении народов Европы». Напомним, в Башкирии на сегодня проживают 1 210 фронтовиков и 632 инвалида Великой Отечественной войны, а также почти 32 тысячи тружеников тыла.

08:22 09.05.2018 В Екатеринбурге начинается парад. Первыми по площади 1905 года проходят воспитанники Екатеринбургского суворовского училища.

08:22 09.05.2018 Парад Победы прошёл в столице Амурской области Благовещенске. По улице Ленина, по центральной площади амурской столицы промаршировали воины Благовещенского гарнизона, сотрудники силовых структур, представители военно-патриотических объединений. В шеренгах парадных расчетов прошли более 2 тыс. человек. Парад прошел в сопровождении сводного парадного оркестра. Автор фото: пресс-служба правительства ЕАО

08:25 09.05.2018 Редакция районной сахалинской газеты «Углегорские новости» провела в честь Дня Победы необычную акцию под названием «Нам нужна одна Победа!». В рамках акции жители 13 населенных пунктов Углегорского района пели песни военных лет. В День Победы на сайте редакции появилось видео с записью поющих для ветеранов островитян. В акции приняли участие 120 человек — почти батальон! Ветераны в благодарность так и назвали тех, кто спел им любимые песни: «Наш углегорский батальон».

08:25 09.05.2018 «Югра отправила на защиту Родины свыше 17 тысяч мужчин и женщин. С войны домой в округ не вернулись 9587 человек. И в тылу наши земляки делали невероятное. Основной отраслью экономики была рыбная промышленность. В годы войны женщинами, детьми, стариками выловлено и сдано государству 280 тысяч центнеров рыбы. Только в 1943 году было добыто почти 77 тысяч центнеров. Теперь на это потребовались бы годы! Колхозники Локосовского сельсовета говорили так: «Кому положено за родину биться, а кому — в тылу трудиться. Так и будем с нашими сынами победу добывать: они там, мы — тут». В тяжелое военное время наши земляки отдавали все силы, чтобы помочь Родине выстоять, сберечь ее свободу, независимость. Их героический труд на фронте и в тылу — бесценный вклад в подвиг советского народа», — подчеркнула в своём поздравлении с Днём Победы губернатор ХМАО Наталья Комарова.

08:26 09.05.2018 Глава Советско-Гаванского района Хабаровского края Юрий Бухряков лично поздравил ветеранов войны, приехав к каждому домой с подарками и цветами. «Низкий поклон Вам, победители! Спасибо за нашу мирную жизнь, за возможность жить, растить детей, за мирное небо над головой», — сказал глава района.

08:31 09.05.2018 В Якутске состоялся военно-патриотический парад Победы. «С днём Великой Победы! Сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто внес бесценный вклад в великую победу. Этот день стал для нас символом мужества, величия, силы духа и самопожертвования», — обратился глава Якутии Егор Борисов к собравшимся на площади города и возложил цветы в дань памяти погибшим вместе с ветеранами. Военный комиссар республики Демир-Оол Артына доложил главе республики, что военные части, силы правоохранительных органов и военно-патриотические объединения готовы к параду Победы. Егор Борисов поздравил всех участников мероприятия с праздником и объявил о начале парада. Автор фото: Андрей Сорокин, ysia.ru

08:33 09.05.2018 По площади 1905 года в Екатеринбурге прошли пешие подразделения. Сейчас на брусчатку выезжает бронетехника. Возглавляет колонну легендарный танк Т-34.

08:37 09.05.2018 Мероприятия в честь 73-й годовщины Победы проходят и в Перми. На Октябрьской площади — торжественное прохождение войск пермского гарнизона. В тематическом прологе, который в этом году посвящен 100-летию Красной армии, принимают участие барабанщики Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина и сводный хор из 600 исполнителей. Торжественным маршем по Октябрьской площади наряду с военными впервые проходят юнармейцы Прикамья, а также продемонстрирована новинка военной техники — бронеавтомобиль «Тигр».

08:43 09.05.2018 По площади 1905 года в Екатеринбурге проходит сводный военный оркестр. Он закрывает парад.

08:50 09.05.2018 Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем Победы. «Это священный праздник для каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее», — отметил он.

08:53 09.05.2018 В Оренбурге парад завершился. Финальной точкой стало вручение цветов главным участникам праздника — ветеранам от курсантов кадетского училища им. И. Неплюева.

08:54 09.05.2018 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил с Днём Победы ветеранов войны и тружеников тыла, а также всех земляков: «Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы! 9 мая — день памяти героев Отечественной войны. День славы защитников страны и благодарности им за мирное небо, за мирную жизнь, за свободу Отчизны. Великая победа ковалась на фронте и в тылу. Мужеством, отвагой, доблестью, самопожертвованием нашего народа. Единым для всех было стремление победить, и враг был повержен. Великой ценой, миллионами жизней. Вечная слава победителям! Саратовцы отважно сражались в боях. Более 600 тысяч наших земляков ушли на войну, больше половины из них не вернулись домой. Прифронтовой Саратов протянул «дорогу жизни», помогая Сталинграду, строил орудия, самолеты, поднимал раненых в госпиталях. В каждой семье хранятся воспоминания о родных, прошедших через горнило Великой Отечественной. Эта память бесценна. Дорогие ветераны, низкий поклон вам! Ваш подвиг стал примером огромной, беззаветной любви к Родине. Мы учимся у вас, гордимся всем, что вы сделали для нашей страны. Всегда будем помнить, и наши внуки, и все будущие поколения россиян».

08:55 09.05.2018 Оренбург. Оригинальное оформление авто в честь праздника.

08:56 09.05.2018 В Перми парад завершён.

08:58 09.05.2018 В Екатеринбурге и Перми начались шествия «Бессмертного полка».

09:00 09.05.2018 В Перми «Бессмертный полк» собрал около 40 тыс. человек. В 2013 году, когда эта акция прошла в столице Прикамья впервые, в колонне прошли примерно 5 тыс. человек.

09:07 09.05.2018 В Оренбурге после парада народ начал активно перемещаться в музей под открытым небом «Салют, Победа!», где продолжились праздничные мероприятия. Для ветеранов организовали полевую кухню. Фото: Наталья Хомутова, ИА REGNUM

09:09 09.05.2018 По Невскому проспекту Петербурга тысячи людей идут в сторону Дворцовой площади, чтобы стать зрителями военного парада. Он начнется в 10:00. В параде примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, курсантов, суворовцев и нахимовцев, около 100 единиц боевой техники и вооружения и 38 самолетов и вертолетов.

09:13 09.05.2018 Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

09:15 09.05.2018 О судьбе пропавшего без вести в 1942 году солдата Михаила Ларина, ушедшего на фронт из Саратовской области, родственники узнали лишь спустя 76 лет. Накануне Дня Победы его перезахоронили в селе Балтай. На церемонии присутствовали его родственники, пишет издание «Глас народа». Останки ушедшего на фронт в 1941 году Михаила Ларина, о чьей судьбе супруга и дочь, так и не узнали, нашли отряды поисковиков вблизи станицы Куринская Краснодарского края. «Поисковики Краснодарского края нашли останки погибшего воина на поле боя. Саратовские ребята из поискового отряда «Вега» помогли доставить останки земляка на родину, велись поиски в архивах», — сообщила министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елена Щербакова. Погибший солдат с 6 октября 1942 года числился пропавшим без вести.

09:21 09.05.2018 В годы Великой Отечественной войны жители Югры совершали трудовые подвиги в тылу. Каждый, как мог, помогал фронту, приближая победу. В годы войны в Сургут был эвакуирован Одесский консервный завод, выпускавший рекордные партии продукции. Охотники ежегодно превышали план по сдаче государству пушнины. В сельском хозяйстве трудились девушки-трактористы. Югорчане на свои личные сбережения строили боевые машины, вносили деньги в фонд обороны страны.

09:24 09.05.2018 Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём Победы: «Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Партизаны и подпольщики! Труженики тыла! Уважаемые крымчане! Поздравляю вас с Днем Победы. Этот праздник объединяет весь многонациональный народ России, всех крымчан. День Победы сочетает в себе великий исторический государственный смысл и глубоко личные переживания, живую память о родных и близких людях, которую бережно хранит каждая российская семья», — сказал Аксёнов в своём видеообращении, напомнив, что Крымская оборонительная и Крымская наступательная операции занимают важное место в истории Великой Отечественной войны. Руководитель региона уверен, что отношение людей к Великой Победе помогает отделить друзей России от недругов. «Сегодня по улицам крымских городов снова пройдёт «Бессмертный полк». В его колоннах люди разных национальностей, разных политических взглядов — все, кому дорог светлый образ воина-победителя. Сегодня все мы однополчане. Отношение к Великой Победе является гранью, которая отделяет недругов России от тех, кто желает нашей Родине добра и процветания. Память о подвиге победителей вдохновляла нас в дни Крымской весны. Мы не допустим искажения исторической правды. Мы держим равнение на вас, дорогие ветераны! Низкий поклон вам! Великая Победа — это наша Победа. С праздником вас!» — подчеркнул Сергей Аксёнов.

09:29 09.05.2018 Боевая техника Западного военного округа готовится выйти на Дворцовую площадь Петербурга на парад в честь 73-й годовщины Великой Победы. Почетные гости парада также уже заняли свои места на трибунах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Военный парад на Дворцовой площади начнется в 10:00. В этом году он будет более масштабным и продолжительным, чем в предыдущие годы, и продлится 1 час 10 минут. На трибуны Дворцовой приглашены ветераны и почетные гости — всего 1320 человек. Среди зрителей будет 95 ветеранов, в числе приглашённых также представители дипломатического корпуса. Военная техника у Дворцовой площади. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM Почетные гости парада Победы в Петербурге. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

09:45 09.05.2018 Воронежцы собираются на площадь Ленина — здесь в 10:00 начнется военный парад, по окончании которого к площади Победы по проспекту Революции отправится в свое шествие «Бессмертный полк».

10:00 09.05.2018 В Калининграде парад Победы начнётся через час. Пока горожане выстраиваются в очередь, чтобы пройти через рамки металлоискателя и смотреть парад военной техники с близкого расстояния. Сегодня впервые по площади Победы пройдут «Искандеры»

10:07 09.05.2018 В Челябинске начинается парад. Напомним, утром в городе прошло торжественное возложение цветов возле Вечного огня. В церемонии приняли участие ветераны, чиновники и другие.

10:08 09.05.2018 В Нижнем Новгороде в День Победы откроется фотовыставка «Светя другим — сгораю сам», посвящённая работе врачей во время Великой Отечественной войны и в наши дни. Открытие намечено на 13:00 на Театральной площади. В фотовыставке будут задействованы фотоархивы, небольшие исторические и статистические данные. «Особенностью этого года является то, что на полотнах будут размещены фотографии и истории, присланные самими нижегородцами, решившими рассказать о своих родных и близких — врачах, медсестрах, санитарах, спасавших людей во время войны на фронте и в госпиталях», — пояснили организаторы проекта. Выставка будет работать до 20:00 11 мая 2018 года. Отметим, в рамках Дня Победы в городе также будет работать интерактивная зона «Полевой госпиталь», которая воссоздаёт военную палатку-операционную времён Великой Отечественной войны. В оснащении использован медицинский реквизит тех лет. Фото с официального сайта правительства Нижегородской области.

10:08 09.05.2018 Парад Победы начался на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. В нем примет участие 4,5 тысячи военнослужащих, курсантов, суворовцев и нахимовцев. Принимает парад командующий ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. Командует парадом начальник штаба ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

10:17 09.05.2018 В крымской столице Симферополе торжественные мероприятия начались в 8:50 с церемонии возложения цветов на Военном мемориальном кладбище на улице Старозенитная. С 10:00 на центральном проспекте города — от площади им Амет-Хана Султана до площади Советской — начался военный парад. Перед горожанами торжественным маршем идёт личный состав частей Симферопольского гарнизона и проедет механизированная колонна военной техники. Фото: Александр Дремлюгин, ИА REGNUM

10:21 09.05.2018 По улице Мира в Ханты-Мансийске прошел парад Победы — парад боевых подразделений, военизированной техники, воспитанников кадетских корпусов, Росгвардии, правоохранительных органов. Фото пресс-центра правительства Югры «Мы не допустим пересмотра итогов войны, роли советских солдат в Великой Победе над фашизмом. Не удалось врагам остановить Россию в годы Второй мировой войны, не удается это сделать и сейчас — в период политических нападок. Мы усвоили уроки войны. Сегодня Россия — сильная, влиятельная держава. Так считает большинство россиян. Мы скорбим о каждом погибшем. Мы знаем, что в мире нет ничего, что может заставить одно государство развязать войну против другого. Мы все вместе сделаем все, чтобы не было войны!» — сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

10:33 09.05.2018 По Дворцовой площади Петербурга проходят участники парада Победы. В их составе — парадные расчеты боевых подразделений Западного военного округа, военных учебных заведений Санкт-Петербурга, Суворовского и Нахимовского училищ, войск Национальной гвардии, МВД, МЧС. Всего на парад вышли 4,5 тыс. военнослужащих. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

10:34 09.05.2018 В Калининград смотреть парад Победы приехали 30 граждан Польши — общественники, ветераны Войска Польского, журналисты. «С днём Звыченства!» — поздравляют поляки россиян.

10:39 09.05.2018 По площади Революции в Челябинске завершено шествие пеших подразделений. Сейчас идёт бронетехника.

10:43 09.05.2018 Парад в Челябинске завершается. Исполняется песня «День Победы».

10:44 09.05.2018 По Дворцовой площади Санкт-Петербурга идет колонна военной техники и вооружения. Во главе колонны — легендарные танки Т-34, участвовавшие в полном освобождении Ленинграда от блокады. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

10:50 09.05.2018 Глава Татарии Рустам Минниханов и государственный советник республики, первый глава региона Минтимер Шаймиев принимают участие в торжественных мероприятиях в Казани. 9 мая в Татарии пройдут свыше 300 праздничных мероприятий, в которых планируют принять участие свыше 650 тыс. человек. Фото с официальной страницы Рустама Минниханова в соцсетях.

10:53 09.05.2018 Над центром Петербурга проходит военная авиация. В воздушной части парада в честь Дня Победы участвуют около 40 вертолетов и самолетов боевой и транспортной авиации. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

10:54 09.05.2018 В Сургуте празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне происходит с размахом. Впечатляющей стала акция «Вальс Победы». Молодёжь Сургута танцевала под музыку военных лет. Молодые люди также провели акцию «Живая цепь памяти». Сургутяне вставали в одну линию от Госуниверситета до мемориала Славы и передавали из рук в руки гвоздики для возложения к Вечному огню. Всего 1 240 цветков — по количеству погибших в Великой Отечественной войне жителей Сургута. Сегодня массовые мероприятия проходят в экономической столице Югры на пяти площадках: перед Сургутской филармонией, городским культурным центром, Сургутским музыкально-драматическим театром, на территориях историко-культурного центра «Старый Сургут» и Городского парка на проспекте Набережном. На улицах, где открыто движение, — пробки. Уже прошёл в торжественном марше «Бессмертный полк». Стартует легкоатлетическая эстафета, концерт солдатской песни, велопарад «Звезда памяти». Фото пресс-службы горадминистрации Сургута

10:58 09.05.2018 Память погибших воинов почтили в парке Победы Казани. Фото пресс-службы мэрии Казани.

11:00 09.05.2018 В городе-герое Севастополе начался военный парад, в котором примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, юнармейцев, представителей Нацгвардии и МЧС. В механизированной части севастопольского парада задействовано более 30 единиц боевой техники, в том числе танк Т-72Б3, бронеавтомобиль «Рысь, миномет «Поднос», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и бронетранспортеры. При этом впервые в городе-герое в колонну боевой техники встанет зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Фото: Алексей Лохвицкий

11:05 09.05.2018 В День Победы ветераны Великой Отечественной войны, представители республиканских властей, депутаты Госсовета Татарии, Казанской городской думы, представители общественных организаций возложили венки и цветы к памятнику Солдату-Освободителю на Архангельском кладбище, а также к памятному знаку воинам-иностранцам, умершим в госпиталях Казани во время войны. Фото пресс-службы Госсовета РТ.

11:08 09.05.2018 Торжественным митингом в честь 73-й годовщины Великой Победы начались праздничные мероприятия 9 мая в столице Карачаево-Черкесии. Тысячи жителей республики собрались на центральной площади города Черкесска, несмотря на непогоду. Минутой молчания почтили они память всех, кто ценой своей жизни добывал победу в Великой Отечественной войне. 9 мая. Город Черкесск. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM Мемориальная плита с именами воинов. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM У мемориала защитникам Карачаево-Черкесии. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM На мемориале землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM Надпись на постаменте памятника погибшим жителям Карачаево-Черкесии. Фото Ольги Заузановой ИА REGNUM

11:10 09.05.2018 Екатеринбург. Красные флаги не только на административных зданиях и бронетехнике, но и на велосипедах. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM

11:11 09.05.2018 По проспекту Революции в Воронеже началось шествие «Бессмертного полка».

11:14 09.05.2018 Возложение цветов к мемориалу «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» в Нижневартовске. В мероприятии приняли участие ветераны, молодежь, школьники, представители трудовых коллективов, администрации города и депутаты думы города.

11:16 09.05.2018 В праздновании Дня Победы в Нижнем Новгороде впервые примут участие две пары самолётов МиГ-31, которые совершат пролёт над акваторией реки Волга. Легендарные самолёты-перехватчики произведёны на авиазаводе «Сокол». Самолёты этого типа могут развивать скорость до 3000 км/ч и подниматься на высоту до 21 км. «Уверен, что участие МиГ-31 в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, это будет действительно достойное и важное зрелище для региона. Ведь Нижегородская земля дала многое для авиации нашей страны: здесь родился всемирно известный советский летчик-испытатель Валерий Чкалов, «Дзержинское Оргстекло» в годы войны было основным поставщиком листового органического стекла и бронекозырьков для военных самолётов, Горьковская область поставила более 16 тысяч самолётов на защиту Родины. До сих пор наш регион остается одним из крупнейших центров авиастроения в России», — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

11:18 09.05.2018 «Победа далась нам дорогой ценой, омыта кровью павших солдат и слезами вдов, отлита из боли и горечи потерь. Из села Нижневартовского на фронт ушел 101 человек, вернулись только 17. Их имена навечно вписаны в героическую историю нашей страны и в наши сердца. Память о беспримерном подвиге земляков делает нас сильнее, связывает воедино поколения, задает нравственные ориентиры. Глядя на портреты фронтовиков «Бессмертного полка», мы учимся жить по совести, уверенно двигаться к намеченной цели и никогда не опускать руки», — говорит в своём поздравлении жителей Нижневартовска (ХМАО) глава города Василий Тихонов.

11:27 09.05.2018 Глава Удмуртии Александр Бречалов вместе с ветеранами войны и труда принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы, посвященному подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. На территории Удмуртии с 1941 по 1945 год были сформированы 13 стрелковых, 9 артиллерийских, 8 авиационных дивизий. В действующую армию были призваны сотни тысяч жителей республики. В бою пали 50 тыс. воинов из Удмуртии, 72 тыс. солдат пропали без вести во время боевых действий. Десятки тысяч — умерли в госпиталях и сгинули в немецких лагерях для военнопленных. За годы Великой Отечественной войны более 100 уроженцев Удмуртии заслужили звание Героя Советского Союза, 20 стали полными кавалерами ордена Славы. Фото пресс-службы правительства Удмуртии

11:37 09.05.2018 В Кировской области ветераны Великой Отечественной войны получат открытки, созданные руками детей и взрослых в рамках акции «Моя открытка ветерану». Накануне праздника открытки передали главам муниципальных районов для поздравления ветеранов с Днем Победы. Абсолютно все творения найдут своих героев. Акция проходит в регионе уже в третий раз. Фото пресс-службы правительства Кировской области

11:40 09.05.2018 Из Бурятии на фронт ушли более 120 тысяч человек, не вернулся — каждый третий. Погибли на полях сражений, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях около 40 тысяч жителей региона. В настоящее время в Бурятии, по данным республиканского правительства, проживают 343 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 6725 тружеников тыла. День Победы в Бурятии. Фото: Еgov-buryatia.ru

11:48 09.05.2018 Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил ветеранов войны и тружеников тыла, а также всех земляков: «Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником — Днем Победы! Этот священный для нас день — олицетворение подлинного мужества и стойкости, отваги и беззаветной любви к Отчизне, всех лучших качеств, проявленных на полях грандиозных сраженийи на трудовом фронте славными ветеранами. В годы суровых испытаний на защиту Родины встали все народы нашей многонациональной страны. Пройдут века, но в благодарной памяти потомков навсегда останутся ставшие легендой бессмертные подвиги солдат и командиров, смелых бойцов партизанских отрядов, отважных подпольщиков и тех, кто в тылу ковал оружие для победителей. Слава вам, герои военного лихолетья! Вечная память павшим за Отечество, низкий поклон всем, кто приближал долгожданный миг Великой Победы!»

11:49 09.05.2018 В 11:00 в Симферополе началось шествие «Бессмертного полка». Тысячи людей идут по улицам Чехова, Кирова, Карла Маркса, Павленко в парк им. Гагарина, чтобы возложить цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата.

12:17 09.05.2018 Парад прошёл и в Хмеймиме (Сирия). Фото пресс-службы Минобороны РФ

12:26 09.05.2018 Парад Победы в Тюмени по традиции открыли участники Великой Отечественной войны. На нескольких ретроавтомобилях и большом двухэтажном автобусе они проследовали по главной улице областной столицы. Трибуны приветствовали ветеранов стоя. Во главе колонны символ Знамени Победы провезли участник Великой Отечественной войны и Парада Победы 1945 года Михаил Андреевич Никишин и Герой России, участник Великой Отечественной войны Павел Андреевич Сюткин. Фото пресс-службы Тюменской областной думы.

12:27 09.05.2018 Московская область, Балашиха. Начало парады Победы перенесли на середину дня. Дети осваивают военную технику, которую поставили в центре города около Вечного огня.

12:27 09.05.2018 Московская область, Балашиха. Вечный огонь.

12:29 09.05.2018 Ветераны в Балашихе

12:40 09.05.2018 9 Мая на Советской площади в Ярославле состоялся праздничный военный парад, посвящённый празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Около 5 тысяч ярославцев наблюдали за его ходом. Большее количество зрителей не позволяет вместить центральная площадь города. Волнующим событием во время парада стал пролет легендарного штурмовика Ил-2. Это один из двух в мире действующих экземпляров крылатой боевой машины. Во время войны он получил сильные повреждения в воздушном бою в 1943 году, но был восстановлен Фондом «Крылатая память Победы». Читайте также: Ил-2 и Т-34 приняли участие в военном параде в Ярославле

12:42 09.05.2018 В Оренбурге на главной площади 9 Мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл парад. В нём приняли участие более тысячи человек. Колонны участников парада двигались с площади Ленина до драмтеатра, чтобы все желающие смогли увидеть парадное шествие. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Об этом: 9 Мая в Оренбурге: кадеты преклонили колени перед ветеранами

12:45 09.05.2018 В праздничном шествии со Знаменем Победы в Казани приняли участие более 2 тыс. человек. В торжественном прохождении войск, последовавшем после этого, была задействована техника военных лет, в том числе танк Т-34, танк ИС-3, боевая машина реактивной артиллерии «катюша» и мотоциклы.

12:50 09.05.2018 В Калининграде впервые на параде Победы прошли ракетные комплексы «Искандер». Три установки завершили военный парад на площади Победы.

12:51 09.05.2018 Из Хакасии в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка 70 тысяч человек. Они сражались на разных фронтах, в том числе в составе орденоносной Пирятинской дивизии, которая была сформирована в Абакане. Более 30 тысяч жителей региона не вернулись с полей сражений. 9 мая в Хакасии: «Мы обязаны помнить, какой ценой оплачено мирное небо»

12:58 09.05.2018 Чита. Ракетные комплексы «Искандер» впервые приняли участие в параде Победы и проехали по центральной площади имени Ленина. Всего участие в торжественном параде приняли более 1,6 тыс. человек, среди них около 1,2 тыс. являются военнослужащими Восточного военного округа (ВВО).

12:59 09.05.2018 В Воронеже состоялся ставший уже традиционным военный парад: по площади Ленина строем прошли военнослужащие Воронежского гарнизона, МЧС, курсанты Суворовского училища, а затем жители и гости города смогли увидеть новейшую военную технику.

13:00 09.05.2018 В честь Дня Победы в Санкт-Петербурге утром 9 мая зажглись факелы Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. Они горели с 9 до 12 часов и вновь будут зажжены с 17 до 23 часов. Ростральные колонны — уникальное архитектурное сооружение и один и главных символов Санкт-Петербурга. Факелы на вершине колонн зажигают несколько раз в году — в дни городских и всероссийских праздников и по особо важным случаям. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

13:03 09.05.2018 Сразу после парада по площади Ленина прошел «Бессмертный полк»: тысячи воронежцев разных возрастов встали в один строй, чтобы пронести в руках портреты своих родных и близких, победивших фашизм.

13:03 09.05.2018 День Победы в Новосибирске начался с возложения цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Покрышкина, а продолжился военным парадом войск Сибирского гарнизона на площади им. Ленина и шествием «Бессмертный полк». Весь день на различных площадках города будут проходить праздничные мероприятия. Завершится День Победы в Новосибирске концертом и салютом. Военный парад в Новосибирске в 2018 году отличался от мероприятий предыдущих лет. Военной техники было меньше. Не дождались новосибирцы и привычного авиашоу. Подробности в материале: Новосибирск отмечает День Победы

13:05 09.05.2018 Иркутск. Более 65 тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка», в том числе — губернатор Иркутской области Сергей Левченко с детьми и внуками. В торжественном параде были задействованы военные мотоциклы, автомобили «Виллис», ГАЗ-67 и механизированная колонна, состоящая из 14 единиц современной ракетной техники, способной поражать цели на расстоянии 11 тысяч километров. Зрителями парада стали 11 тысяч человек.

13:09 09.05.2018 Московская область, Балашиха. Жители ожидают начала парада Победы. Участники детских коллективов коротают время за игрой «Летел лебедь, сказал число».

13:12 09.05.2018 Московская область, Балашиха. Фото на память участников детского коллектива.

13:14 09.05.2018 «Бессмертный полк» готовится стартовать в Берлине [[[video-0]]]

13:25 09.05.2018 Праздничные мероприятия проходят в Крыму — в Симферополе, в городах-героях Керчи и Севастополе. Читайте подробнее: Крым с размахом отмечает День Победы

13:31 09.05.2018 В Набережных Челнах (Татария) помимо военной техники в параде в День Победы приняло участие кавалерийское отделение патрульно-постовой службы управления внутренних дел. Кульминацией парада стал выезд на площадь механизированной колонны, во главе которой ехал бронированный автомобиль «Патруль», созданный на базе полноприводного шасси КамАз. Сейчас данная техника проходит испытания на полигонах Минобороны России. Вместе с «Патрулём» в параде приняли участие и другие образцы полноприводных автомобилей многоцелевого назначения, разработанные по заданию Министерства обороны РФ. Среди них и знаменитые «Мустанги».

13:38 09.05.2018 В Казани запущен проект «День Победы», благодаря которому горожане могут узнать, какие улицы города названы в честь героев Великой Отечественной войны. Улица Анатолия Чепуренко получила своё название в память о Герое Советского Союза, гвардии капитане, который начал свой боевой путь в 1939 году. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 он командовал третьим танковым батальоном. Анатолий Чепуренко одним из первых пересёк границу Восточной Пруссии. Погиб 22 января 1945 в одном из сражений за Кенигсберг, похоронен в районе Прейсишес-Мирк, Восточная Пруссия. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, медалью «Золотая Звезда». Возможность узнать, в память о каком герое названа улица, на которой они живут, есть и у других горожан. Поздравляя жителей и гостей столицы Татарии с праздником, мэр Ильсур Метшин отметил, что 9 мая — это день, переломивший судьбу государства: «9 Мая — праздник со слезами на глазах. Это день, переломивший судьбу нашего государства и ставший героической вершиной его истории. Сегодня мы преклоняем головы перед выжившими, выстоявшими и миллионами павших на полях сражений, перед теми, кто кровью и муками, жизнью и смертью приближал Победный май 1945 года. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами и всеми участниками того страшного военного времени, кто ценой личных потерь подарил нам, наследникам Победы, достойную жизнь и мирное небо над головой». Фото с сайта администрации города.

13:52 09.05.2018 И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам, посвящённой Дню Победы. Он заявил: «Каждый год в это время мы отмечаем самую великую дату в истории нашей страны — День Победы, день радости от великих достижений наших отцов и дедов и день скорби по тем, кто навсегда остался на полях сражений. Среди них были и сотрудники Народного комиссариата иностранных дел, Народного комиссариата внешней торговли, память о которых увековечена в этом зале. Конечно, отдавая должное их подвигу, вспомним и усилия тех, кто на внешнеполитическом фронте обеспечивал дипломатическое сопровождение борьбы народов Советского Союза с гитлеровской Германией. В этом году мы отмечаем несколько важных юбилеев. Прежде всего, это 75-летие Сталинградской битвы, которая стала коренным переломом не только в Великой Отечественной, но и во Второй мировой войне. В этом же году мы отмечаем 75-летие Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании и Тегеранской конференции на высшем уровне лидеров стран антигитлеровской коалиции». Он также отметил, что нельзя забывать уроки той эпохи, когда возобладали национальный эгоизм, нежелание уважать принципы равной и неделимой безопасности, когда предпринимались попытки обеспечивать свою безопасность за счёт ущемления, игнорирования безопасности других. «Имею в виду, конечно, прежде всего, Мюнхенский сговор, который состоялся 80 лет назад, в 1938 г., и который по сути дела стал апофеозом политики западных держав по умиротворению Третьего рейха. Именно Мюнхенский сговор стал прелюдией начала Второй мировой войны. Об этом очень печальном опыте также нельзя забывать в сегодняшней обстановке. Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны, мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнёров и на поиск баланса этих интересов. По-прежнему открыты к этому и сейчас, о чём вчера во время инаугурации заявил президент России В. В. Путин. Эти принципы будем отстаивать последовательно, делать всё, чтобы никогда не повторились те ужасы, которые человечество пережило в годы Второй мировой войны».

13:53 09.05.2018 Свыше 11 тыс. жителей Калуги вышли 9 мая на улицы областного центра, чтобы торжественно отметить 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9,5 тыс. калужан прошли в рядах «Бессмертного полка» с портретами родных и близких, воевавших в рядах Красной армии, в митинге памяти на площади Победы участвовали 1,7 тыс. жителей. В праздничном шествии участвовали целыми семьями, на улицах областной столицы много детей. Завершилось шествие торжественным митингом на площади Победы, где жителей и гостей Калуги с праздником Победы также поздравили губернатор Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, митрополит Калужский и Боровский Климент, ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Калуги от гитлеровских захватчиков Александр Унтилов. Праздник в честь Дня Победы в Калуге продолжится традиционной легкоатлетической эстафетой, а также концертом и народными гуляньями. Об этом: В Калуге к шествию «Бессмертного полка» присоединились 9,5 тыс. человек

13:57 09.05.2018 Торжества по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростове-на-Дону начались с парада войск Ростовского-на-Дону гарнизона. Вслед за боевыми расчетами пехоты и техники Южного военного округа на площадь вышла колонна «Бессмертного полка». Стройными рядами с песнями военных лет — дети, внуки и правнуки тех, кто ковал победу в лихие 1940-е. В строй «Бессмертного полка» встали более 100 тыс. ростовчан. В целом по Ростовской области акцию «Бессмертного полка» поддержали более 200 тыс. жителей Дона. Читайте также: В едином порыве: более 100 тыс. ростовчан объединил «Бессмертный полк»

14:08 09.05.2018 Екатеринбургу сегодня утром явно не повезло с погодой. Но праздничного настроения это совсем не испортило. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Вопреки непогоде: парад и «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

14:12 09.05.2018 А в Воронеже тем временем идет подготовка к другому мероприятию: восьмому международному фестивалю огненного искусства «Огни Победы», информационным партнером которого выступает ИА REGNUM. С 15:00 на Адмиралтейской площади начнется концерт, а в 20:00 — само шоу, которое завершится под залпы праздничного салюта.

14:15 09.05.2018 Советский тяжелоатлет, пятикратный призёр чемпионатов СССР, награждённый орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «За победу над Японией» Владимир Яковлевич Вильховский о параде Победы на Красной площади в Москве: «Впечатления колоссальные, изумительные, прекрасные. Все молодые офицеры в строю, изумительная выучка, чувствуется, что во главе наших Вооруженных сил стоят опытные командиры. Понравилось новое вооружение, думаю, некоторые господа на Западе сделают определенные выводы. Мы идём по Красной площади и показываем их не для того, чтобы воевать, а показываем, что идём к миру». Читайте также: Мастер спорта СССР: Мы идём по Красной площади, показывая, что идём к миру

14:23 09.05.2018 В Калуге во время праздничного шествия сотрудники Госавтоинспекции помогли двум потерявшимся детям найти своих родителей. К сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД обратилась местная жительница. Она сообщила, что в районе пересечения улиц Кирова и Ленина областного центра она потеряла из вида своего сына семи лет, который катался на самокате. В течение 15 минут местонахождение ребёнка было установлено, и он благополучно был передан родителям. Одновременно подобная ситуация произошла на пересечении улицы Кирова и площади Победы. Девочка 6 лет обратилась к инспекторам ДПС с просьбой помочь найти её родителей. В течение получаса семья ребёнка были найдена. Читайте подробнее: Полицейские Калуги нашли детей, потерявшихся в праздничной толпе 9 мая

14:57 09.05.2018 Сегодня, 9 мая, на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 73-й годовщины Великой Победы выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он поздравил своих соотечественников, гостей республики, всех ветеранов с всенародным праздником. «Мы свято чтим самоотверженность всех, кто с честью принял удар и с первых дней войны не давал пощады врагу. Кто, не жалея собственной жизни, шел в бой. Кто упорным и тяжелым трудом обеспечивал фронт, бесстрашно противостоял захватчикам на оккупированной территории», — подчеркнул Лукашенко. Напомним, что в преддверии праздника — 7 мая — Мингорисполком не дал разрешения на проведение в Минске акции «Бессмертный полк». Вместо этого шествия 9 мая проходит аналогичная акция «Беларусь помнит». Об этом: «Мы свято чтим»: Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы

15:11 09.05.2018 В Ижевске традиционно в параде приняли участие личный состав силовых подразделений, учащиеся кадетских классов, студенты и воспитанники военно-патриотических клубов Удмуртии. Помимо этого, перед горожанами прошел парадный расчет от Организации пограничников города Ижевска в честь 100-летия Пограничных войск России. Открыла механизированную часть парада автоколонна ДОСААФ с флагами видов войск, символизирующая 100-летие Вооруженных сил России. Далее следовала историческая техника МЧС: конный ход, пожарный автомобиль на основе ГАЗа, автоцистерна послевоенного времени. Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» выставил конный расчет: два всадника, тройку с тачанкой, мотоцикл «Ирбит», мотоцикл с пулеметом, ретроавтомобиль ГАЗ-АА. Новшеством парадного расчета стала счетверенная установка с пулемётом «Максим» на полуторке. По традиции расчетом был произведен символический залп «катюши». Закончилось праздничное шествие хореографической композицией «Катюша». Фото пресс-службы правительства Удмуртии

15:21 09.05.2018 В Саратове празднование Дня Победы традиционно открылось митингом на Соколовой горе, участниками которого стали тысячи жителей области. «Из 600 тысяч земляков половина не вернулись домой. 293 уроженца нашей области удостоены высшей награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза, восемьдесят — посмертно. О подвигах Ильи Каплунова, Валерии Хомяковой, Дмитрия Тарасова, «ночных ведьм» сегодня знают со школьной скамьи. Имена летчиков — Скоморохова и Благодарова, морского пехотинца Куприянова, танкиста Осипова, разведчика Симбирцева — носят улицы областного центра. А кавалерист, Герой Советского Союза Георгий Платонов живет в Хвалынске на улице, названной в его честь! И в этом — символ непрерывающейся памяти поколений. Низкий поклон защитникам и освободителям! Ваш подвиг в наших сердцах», — сказал саратовский губернатор Валерий Радаев. В настоящее время на территории Саратовской области проживают 23 265 ветеранов, в том числе — 1671 инвалид и участник войны, 17 313 тружеников тыла, 363 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 182 жителя блокадного Ленинграда. Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

15:23 09.05.2018 В городах Свердловской области проходит празднование Дня Победы. В Нижнем Тагиле состоялся парад военной техники, прошли многотысячные колонны предприятий, ведомств, общественных организаций и движений, а также «Бессмертный полк». Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: День Победы на Урале: «Бессмертный полк» и «письма с фронта»

15:45 09.05.2018 Почтить память не вернувшихся с фронтов жителей Пензенской области, отдать дань уважения ветеранам у монумента Воинской и трудовой славы собралось рекордное количество пензенцев — около 70 тыс. человек. Перед собравшимися выступил губернатор Иван Белозерцев: «Каждого из нас переполняют желание быть достойными светлой памяти наших дедов и отцов, чувство безмерной благодарности за величайшую в истории человечества Победу. Мы никогда не забудем ваш подвиг. Мы не позволим переписать историю нашей великой страны, сыны которой отвоевали свободу Отечества, Европы и целого мира. Мы никому не позволим вмешиваться в настоящее и будущее России», — заявил губернатор Пензенской области. «Многомиллионный «Бессмертный полк» шагает по всему миру. Вливаясь в его ряды, мы помним, мы гордимся, мы благодарим», — подчеркнул Белозерцев.

15:55 09.05.2018 В Пскове на площади Ленина прошёл парад войск Псковского гарнизона, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем по центральной площади города прошли военнослужащие частей, дислоцирующихся на территории региона. Третий год подряд в параде участвует военная техника. Читайте также: В Пскове на парад Победы вышли боевые машины десанта

16:00 09.05.2018 Более 20 тысяч жителей и гостей Ярославля приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Участники памятной акции собрались в 11 часов у памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной и прошли колонной до Вечного огня на площади Челюскинцев, где возложили цветы. Во время движения колонна растянулась на несколько километров. Церемония возложения цветов длилась более полутора часов. Об этом: В ряды «Бессмертного полка» встали 20 тысяч ярославцев

16:16 09.05.2018 В Петербурге по Невскому проспекту прошло шествие ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Вооруженных сил на ретроавтомобилях. Горожане приветствовали механизированную колонну с участием ветеранов криками «Ура!», дарили пожилым людям цветы и улыбки. Фото: Дарья Драй, ИА REGNUM

16:24 09.05.2018 Город Дальнегорск (Приморский край). Акция «Свеча памяти». Свечи выложили в форме слова «Спасибо» возле мемориала воинам Дальнегорска, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Фото: ИА REGNUM.

16:38 09.05.2018 Торжественное прохождение войск Йошкар-Олинского гарнизона и кадетов, проезд механизированной колонны техники ракетной дивизии по главной площади Йошкар-Олы стали основным событием праздничных торжеств, посвященных 73-й годовщине Великой Победы. Ветеранов, тружеников тыла и всех жителей республики с праздником поздравил глава Марий Эл Александр Евстифеев: «Ветераны — главные герои великого Дня Победы! Своей верой в правое дело, любовью к Родине и преодолением нечеловеческих испытаний они навсегда внесли свои имена в бессмертную книгу народной памяти и народной благодарности», — сказал глава республики. «130 тыс. жителей Марий Эл ушли на фронт. 70 тысяч из них навсегда остались на полях сражений. Солдаты горели в танках, мерзли в окопах, прикрывали собой фронтовых друзей. Они бросались в атаку, понимая, что каждый бой для них может стать последним. Они сражались за наше с вами право жить в свободной стране», — подчеркнул Евстифеев. Фото пресс-службы главы и правительства Марий Эл

16:50 09.05.2018 В Саранске на площади Победы на митинг-реквием собралось более 15 тыс. горожан и гостей столицы. Рядом с Вечным огнем заняли почетные места ветераны войны и труда, дети войны. Всех собравшихся приветствовал глава Мордовии Владимир Волков. «Сегодня великий день, священный для каждого из нас. Это главный праздник нашей страны! Праздник, которым мы все гордимся! Мы преклоняемся перед самоотверженностью и стойкостью героических тружеников тыла. Перед теми, кто на пределе человеческих сил, без сна и отдыха работал у станков, на полях, спасал раненых и больных. Перед всеми, кто день за днем, как мог, приближал долгожданную Победу», — сказал руководитель республики. После митинга в Саранске прошел парад в честь великой Победы, затем торжественное шествие, в котором приняло участие 25 тыс. человек, направилось на мемориальное кладбище, где похоронены пациенты военных госпиталей. Шествие возглавили УАЗы с ветеранами на борту. В эти минуты завершает свое шествие в столице Мордовии «Бессмертный полк». Фото пресс-службы правительства Мордовии

16:52 09.05.2018 В Чувашии в День Победы главным массовым мероприятием стало шествие участников «Бессмертного полка» — в ряды влились около 95 тыс. человек, то есть, по простым арифметическим подсчётам, к акции присоединился каждый 12-й житель республики. В том числе в Чебоксарах число участников выросло с прошлогодних 25 тыс. до 30 тыс. человек. Читайте также: День Победы в Чебоксарах: фоторепортаж

17:02 09.05.2018 В Санкт-Петербурге продолжают отмечать День Победы. Одна из площадок — музей-диаграмма «Прорыв блокады Ленинграда». Дети на танках возле музея-диаграммы «Прорыв блокады Ленинграда». Возле входа в музей. Дети и взрослые с интересом разглядывают технику под песни военных лет. Дети возле входа в Новый музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда». Жители и гости Петербурга проводят 9 мая возле музея «Прорыв блокады Ленинграда». Фото: Анастасия Полозкова, ИА REGNUM.

17:27 09.05.2018 Более 200 тысяч курганцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 117 тысяч погибли, защищая советскую Родину. Сотни тысяч зауральцев сегодня, 9 мая, присоединились к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «На такой подвиг, самопожертвование способен только великий народ, бесконечно преданный Родине, обладающий мощными корнями патриотизма. Мы горды, что зауральцы внесли свой особый вклад в общую Победу нашего народа и героически проявили себя в тяжелых сражениях», — заявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин на параде Победы. По традиции первыми на площадь вышли курсанты Курганского пограничного института ФСБ России с копией Знамени Победы. Торжественным маршем под песни военных лет в исполнении военно-духового оркестра вместе с курсантами прошли сотрудники силовых структур региона, кадеты и юнармейцы. Взвод почетного караула Курганского пограничного института ФСБ России впервые на параде продемонстрировал показательное выступление. Творческим подарком от танцевальных коллективов областного центра стал номер «И все о той весне». Фото: пресс-служба губернатора Курганской области.

17:31 09.05.2018 Санкт-Петербург. А для кого-то праздник это ещё один способ немного подзаработать. Флаг по 500, и пиратский тоже. Фото: Дмитрий Третьяков, ИА REGNUM.

17:43 09.05.2018 В Калуге одними из ярких мероприятий празднования Дня Победы стали театрализованные концертные программы «Тебе, мое Отечество» на площадке перед кинотеатром «Центральный» и «На солнечной поляночке» возле Дома быта. Для детей были организованы мастер-классы по рисованию, изготовлению поделок и декоративному оформлению «писем Победы». Иллюстрации: kaluga-gov.ru

17:43 09.05.2018 Город Горно-Алтайск, мобильная радиостанция Р-166−0,5 на базе бронетранспортёра БТР-80. Фото — Татьяна Иващенко, ИА REGNUM

18:04 09.05.2018 Тем временем на Адмиралтейской площади в Воронеже начался концерт местных рок-групп. В 20:00 здесь начнется восьмой международный фестиваль огненного искусства «Огни Победы». По традиции, Воронеж в годовщину Победы станет огненной столицей России — на фестиваль приедут лучшие мастера из российских городов и стран СНГ. В этом году ИА REGNUM выступило информационным партнером фестиваля.

18:26 09.05.2018 В городах Урала идут праздничные концерты в честь Дня Победы.

19:23 09.05.2018 Около 260 тысяч человек по всему Казахстану вышли 9 мая на улицы своих городов, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Где-то она проводится в пятый раз подряд, где-то — пока всего в третий. Поддержать участников вышли духовые оркестры, курсанты, представители государственных структур. Люди хором пели военные песни и тепло вспоминали своих героев: отцов и матерей, дедов и прадедов, воевавших на фронтах и в тылу врага, трудившихся во имя Победы, переживших блокаду. Подробнее: «Бессмертный полк» в Казахстане: мы не должны забывать их имена

19:49 09.05.2018 С портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне, в колонне «Бессмертного полка» по центральным улицам Казани прошли 163 тыс. человек. Начавшаяся с марша войск Казанского гарнизона и специальных подразделений акция памяти объединила людей всех возрастов, национальностей и профессий. Казань ежегодно становится одним из городов, лидирующих по количеству участников акции. Так, в прошлом году ожидалось, что в шествии примут участие около 100 тысяч человек, а в итоге на улицы города вышли более 120 тыс. казанцев. Татария занимает третье место в России по количеству участников шествия среди других регионов страны. Фото пресс-службы администрации Казани Читайте также: В Казани в колонне «Бессмертного полка» прошли 163 тыс. человек

20:21 09.05.2018 Несмотря на позднее время, праздничные мероприятия в Воронеже — в самом разгаре. На Адмиралтейской площади, у стен храма, в котором при Петре I освящались первые корабли российского военного флота, в эти минуты проходит праздничный концерт и традиционное уже для города фаер-шоу «Огни Победы». Зрители — в ожидании темноты, когда на сцене развернется огненное действо.

20:36 09.05.2018 125 тысяч жителей Тамбовской области встали в ряды «Бессмертного полка» сегодня, 9 мая, в День Победы. 62 тысячи человек приняли участие в акции в Тамбове. Возглавил колонну областного центра губернатор Александр Никитин. «Это волнительное чувство гордости за дедов и прадедов можно почувствовать только в нескончаемом людском потоке «Бессмертного полка», — сказал глава региона, который вместе со своей семьей, с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошел в общем строю «Бессмертного полка». Об этом: 125 тысяч тамбовчан прошли в «Бессмертном полку» Фото пресс-службы администрации Тамбовской области

20:55 09.05.2018 Как отпраздновали День Победы в Екатеринбурге. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж ИА REGNUM. Читайте также: «Это уже целая Бессмертная армия»: День Победы в Екатеринбурге

21:02 09.05.2018 На Адмиралтейской площади Воронежа стартовал восьмой международный фестиваль огненного искусства «Огни Победы». На него собрались лучшие мастера из российских городов и стран СНГ. ИА REGNUM выступает в качестве информационного партнера фестиваля. Фото: Павел Ищенко, для ИА REGNUM

21:29 09.05.2018 Город-герой Ленинград. Шествие «Бессмертного полка» Фото: Марина Александрова, ИА REGNUM

21:50 09.05.2018 В Челябинске самым массовым мероприятием стало шествие «Бессмертного полка». В этот раз он объединил, по разным оценкам, от 75 тыс. до 100 тыс. челябинцев. Для сравнения: в 2014-м, когда он прошёл на Южном Урале впервые, в колонне собрались всего 300 человек. Об этом: «Мы, Россия, выстоим в любых испытаниях!»: День Победы в Челябинске

22:04 09.05.2018 В Ростовской области в акции «Бессмертный полк» приняли участие около 200 тыс. человек. Истории участников акции и их родных — в материале ИА REGNUM. Читайте подробнее: Они снова в строю: 200 тыс. жителей Дона прошагали в «Бессмертном полку»

22:12 09.05.2018 Десятки тысяч жителей города наблюдали праздничный фейерверк на набережной и в других районах Екатеринбурга. Салют стал заключительным мероприятием в программе празднования Дня Победы. Подробности в материале: В Екатеринбурге празднование Дня Победы завершилось салютом

22:44 09.05.2018 В Петербурге праздничным салютом завершились торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «По уточнённым данным, в праздничных мероприятиях сегодня приняли участие около миллиона петербуржцев и гостей города», — сообщил пресс-секретарь Смольного Андрей Кибитов. Для того чтобы не создавать неудобств участникам народных гуляний, мосты через Неву в ночь на 10 мая разводиться не будут, а метро на ночной перерыв не закроется.

09:27 В Брянске в строю «Бессмертного полка» прошли 60 тыс. жителей. В целом по области акция собрала 115 тысяч участников. Читайте об этом: К «Бессмертному полку» присоединились 115 тыс. брянцев

09:28 Поздравляя всех россиян с праздником Великой Победы, бывший посол Ирана в России Реза Саджади на своей странице в социальной сети написал: «В наше с вами непростое время так важно помнить и знать, к каким трагическим последствиям приводят непомерные амбиции, аппетиты и коварные интриги политических лидеров и элит, и как трудно им бывает противостоять», — говорит иранский ученый и дипломат, желая детям и внуками победителей и всем людям доброй воли, мирного неба, достойного человека развития и достаточной для них свободы. «Особенно трогает акция «Бессмертный полк», ставшая в последние несколько лет популярной как в России, так и за ее пределами. Приятно, что эту традицию поддержало и посольство России в Тегеране. Акция «Бессмертный полк» — еще одно дополнение к обязательным мероприятиям, проходящим в российском посольстве ежегодно: возложению цветов на Русском кладбище, к памятнику Советским воинам, установленному в Зарганде — летней резиденции посольства в Тегеране. Как правило, в торжестве принимают участие атташе из посольств многих стран, находящихся на территории Тегерана», — рассказал Саджади. На фото — дети и подростки, участвовавшие в «Бессмертном полку» в 2018 году, вместе с послом России в Иране Леваном Джагаряном. Фото со страницы Резы Саджади в Facebook.

10:07 В каждом населённом пункте Ханты-Мансийского автономного округа 9 мая прошли шествия «Бессмертного полка». Самое крупное было в Сургуте. Читайте также: В Югре «Бессмертный полк» объединил 166 тыс. человек

10:15 Координатор «Бессмертного полка» в Томске Сергей Лапенков считает, что шествие не должно быть предметом статистики. «Наша позиция как организаторов акции такова: «Бессмертный полк» не должен быть предметом статистики. Это уже традиция. А традиция со статистикой не дружит. А все административные «игры», мол, в этом году вышло на сколько-то процентов человек больше, это всё не про «Бессмертный полк», — сказал Сергей Лапенков. Добавим, впервые «Бессмертный полк» прошёл именно в Томске — в 2012 году. Тогда в колонну встали около 6 тысяч томичей. Они пронесли 2 тысячи портретов своих родных. В 2017 году в Томске в шествии приняли участие порядка 20 тысяч человек, в 2018 году — около 50 тысяч. «Бессмертный полк» в Томске — «полностью народная традиция, без статистики»

13:07 В каждой семье, в каждом отдалённом поселении России помнят о Дне Победы и гордятся своими предками, исключением на постсоветском пространстве является Украина, констатировал в ходе пленарного заседания Госдумы депутат Алексей Куринный (КПРФ). «Конечно, сегодняшняя официальная позиция Киева — это не позиция всех украинцев, а концентрированное выражение воли её руководства и небольшой, но активной радикальной части общества. Было горько смотреть вчера на попытку срыва акции «Бессмертный полк», попытки срывать советскую символику с одежды ветеранов в Киеве и в других городах, как молодчики провоцировали и оскорбляли ветеранов и других граждан, которые решили принять участие в этой гражданской акции», — сказал парламентарий. Забыта оккупация, героическое сопротивление подавляющего большинства жителей Украины фашистам, 1 миллион 400 тысяч погибших воинов-украинцев в составе рабоче-крестьянской Красной армии, более 3 миллионов уничтоженного фашистами гражданского населения — жителей Украины, констатировал депутат.

13:59 В Пенском районе Тверской области в День Победы после реставрации открыли мемориал «Ксты», установленный в 1979 году в память о жителях местной деревни, расстрелянных и сожженных фашистами. Подробнее: Мемориал «Ксты» под Тверью отреставрировали: по поручению Игоря Рудени

18:02 В шествии «Бессмертного полка» в Балашихе (Московская область) приняли участие порядка 18 тыс. жителей. Сбор «однополчан» начался после парада Победы и митинга памяти, а завершились празднования салютом в 500 залпов. Читайте также: Парад и «Бессмертный полк» в Балашихе собрали 18 тыс. горожан: фоторепортаж