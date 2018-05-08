* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 8 мая, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Российские хакеры не только вмешивались в выборы в США в 2016 году, но и под личиной исламистов угрожали женам американских военных, сообщает американский телеканал ABC News.

Цитата из х/ф «Джон Уик 2». Реж. Чад Стахелски. 2017. США Угроза расправы

Всего жертвами российских хакеров, якобы скрывавшихся за символикой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стали пятеро женщин. Всем им пришли угрозы от так называемой организации CyberCaliphate. В них предположительные боевики утверждали, что знают о своих жертвах всё, что они находятся ближе, чем можно было подумать.

Такие угрозы получили Анджела Рикетс, написавшая книгу о том, что значит быть женой военного, помощник прокурора Лори Волкман, которая стала известным блогером после отправки ее мужа на Ближний Восток, Эшли Бродвей Мак, возглавляющая ассоциацию членов семей военных нетрадиционной ориентации, а также Эми Бусшац, которая пишет о вопросах семьи для военного издания Military.com. Все они получали угрозы зимой 2015 года, когда в Париже было совершено нападение на офис журнала Charlie Hebdo.

Тем не менее проведенное ранее журналистами американского агентства Associated Press расследование показало, что угрозами стояли не исламисты, а те же самые люди, которые взломали переписку главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, — российские хакеры из Fancy Bear. Телеканал утверждает, что связи между CyberCaliphate и российскими хакерами были установлены давно, а на обоих концах Атлантики все согласны, что между двумя группами существуют тесные связи.

В качестве доказательства телеканал приводит сведения компании по обеспечению безопасности в информационной сфере Secureworks.

Напомним, в конце прошлого года американское агентство Associated Press на основании результатов работы компании Secureworks сообщило, что российские хакеры из Fancy Bear пытались взломать 4,7 тыс. аккаунтов пользователей Gmail на Украине, в России, Грузии и Сирии. Их целью была кража электронных писем украинских чиновников, представителей российской оппозиции и оборонных подрядчиков США.

В частности, в США, по данным агентства, объектами хакеров были бывшие госсекретари США Джон Керри и Колин Пауэлл, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав и генерал в отставке Уэсли Кларк. Пытались предположительные российские хакеры взломать данные 130 членов Демократической партии США и сотрудников оборонных компаний США, таких как Boeing, Raytheon и Lockheed Martin.

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