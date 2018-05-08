Москва, 8 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют, что за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра проголосуют на заседании во вторник не менее 380 депутатов, и это станет для него весьма хорошим результатом.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Анализ показывает, что голоса за кандидатуру Медведева на пост премьера готовы отдать порядка 380 депутатов. Это в полном составе фракции «Единая Россия» (339 человек) и ЛДПР (40 человек). Кроме того, ожидается, что несколько членов фракции «Справедливая Россия» проголосуют за него. Фракция КПРФ, скорее всего, останется в оппозиции и не даст ни голоса», — цитирует «Интрефакс» слова думского аналитика.

Для принятия положительного решения достаточно 226 голосов.

«Для премьера, который идет на второй срок, это более чем хороший результат», — считают в Госдуме.

Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году, когда в Госдуме давали согласие президенту Владимиру Путину на утверждение Дмитрия Медведева на его первый премьерский срок, он заручился поддержкой 299 депутатов (144 — «против»).

Рекордный результат в аналогичной ситуации был у Владимира Путина в 2008 году. Тогда президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для назначения главой кабинета министров и получил согласие 392 депутатов (56 были «против»).

Второе место по числу голосов депутатов было у кандидата на премьерский пост Виктора Зубкова в 2007 году. Тогда его поддержал 381 депутат («против» — 47, 8 воздержались).

За Михаила Фрадкова в 2004 году проголосовали 356 человек (72 были «против» и 8 воздержались).