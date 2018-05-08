Владивосток, 8 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В акватории Амурского залива во Владивостоке прошел международный заплыв в честь Дня Победы. Участие в нем приняли полсотни человек. Это профессиональные военные, спортсмены и любители зимнего плавания из Китая, Бурятии, Приморского края и Амурской области, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Пабло Пикассо. Пловец. 1929

Температура воды в заливе не превышала 5 градусов тепла. Поэтому пловцы использовали гидрокостюмы, ласты и маски. Также организаторы выдали всем спортсменам специальные сигнальные буйки, которые надо закрепить на поясе. Некоторые участники во время заплыва держали в руках российскую символику.

«С флагом немного дыхание сбилось, но ничего страшного, зато мне достался флаг Российской Федерации, который я с гордостью пронес, проплыл всю дистанцию», — сказал участник заплыва Виталий Чебуханов.

«Вода-жизнь. Впечатление вот такое вот, — заявил участник заплыва Сергей Москаленко. — Ага. Хорошо!»

Спортивное мероприятие проходит во Владивостоке уже в пятый раз. И, как отмечают организаторы, участников становится все больше. Ведь многие таким образом готовятся выйти на традиционный летний марафонский заплыв. В этом году он пройдет во Владивостоке 30 июня.

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