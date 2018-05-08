Стокгольм, 8 мая, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Шведская компания Volvo хочет научить автомобили общаться между собой и предупреждать друг друга о ДТП и пробках, в качестве общей платформы будет выступать облачный сервис, об этом 8 мая сообщило издание Motor.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Техника тоже умеет общаться

Отмечается, что реализация этого проекта является еще одним шагом компании по пути повышения безопасности поездок.

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Данная система уже в 2018 году будет устанавливаться на все автомобили компании, продаваемые в Швеции и Норвегии. Отмечается, что машины будут обмениваться информацией анонимно.

Система будет работать следующим образом — если, к примеру, какой-то автомобиль остановится и включит аварийные сигналы, все находящиеся поблизости машины получат соответствующее уведомление.

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Сервис получил название Hazard Light Alert, отмечается, что компания использует его с 2016 года, данная система являются частью стандартной комплектации автомобилей 60-й и 90-й серий.

Напомним, ранее в сеть были выложены рендеры, на которых было показано, как может выглядеть новая версию седана Volvo S60. Предполагается, что на автомобиль будут устанавливаться те же двигатели, которыми сейчас оборудуется модель V60.