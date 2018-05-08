Москва, 8 мая, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Вопрос о должности исполняющего обязанности министра энергетики РФ Александра Новака в новом кабинете министров является преждевременным. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Джаспер Джонс. Фальстарт (фрагмент). 1959

«Подождите, еще никакого нет кабинета, нет назначений, нет распределений и так далее, — сказал представитель Кремля. — Поэтому это пока преждевременные вопросы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после официального вступления в должность президента РФ Владимира Путина правительство автоматически ушло в отставку. До формирования нового состава кабинета министров все его члены продолжат работать с приставкой «исполняющий обязанности».

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