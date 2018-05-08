Ярославль, 8 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. В Ярославле в пробку на Московском проспекте попал танк Т-34. Фотографии стоящего в пробке танка, который перевозили на грузовике, опубликовали пользователи соцсетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Танк Т-34 на Советской площади в Ярославле

Автолюбители предположили, что именно танк и спровоцировал пробку. Однако, как сообщили в мэрии города, танк сам стал жертвой утренних заторов.

Утром на Московском проспекте в районе улицы Большая Фёдоровская сломался троллейбус. Он и вызвал пробку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Танк Т-34 примет участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы. К полудню он уже добрался до места торжеств. Также 9 мая над центром Ярославля пролетит легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2.