Москва, 8 мая, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Большинство депутатов фракции «Справедливая Россия» в Госдуме не будут голосовать за назначение Дмитрия Медведева не пост премьер-министра, потому что правительство под его руководством не справится с задачами по развитию страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом журналистам заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Наша фракция при голосовании Госдумы будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом. Да, мы поддержали президента РФ, мы благодарны ему за новый майский указ, который полностью отвечает и его посланию 1 марта, и нашему социальному манифесту, но мы считаем, что правительство РФ под руководством Дмитрия Медведева не справится с задачами, которые ставит президент», — отметил Миронов по итогам встречи фракции с кандидатом в главы правительства.

Однако некоторые депутаты фракции смогут голосовать на свое усмотрение, рассказал Миронов. Речь идет о тех депутатах, которые возглавляют комитеты Госдумы и которым придется взаимодействовать с правительством.

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Между тем, отметил Миронов, кандидату в премьер-министры стоит отдать должное — в ходе встречи с депутатами он четко отстаивал свою точку зрения и отвечал на непростые вопросы.

«Нужно отдать должное Дмитрию Медведеву, который не стал подстраиваться под настроение нашей фракции. Он оставался при своих убеждениях, и мы это тоже высоко ценим», — заявил Миронов.