Остин, США, 8 мая, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Учёные из США провели испытания первого лекарства от алкогольной зависимости. Об этом сообщается в журнале Neuropsychopharmacology.

Владимир Маковский. Не пущу! 1892

Учёные получили вещество JVW-1034, синтезировав несколько сотен молекул. Они смогли блокировать так называемые сигма-рецепторы, считающиеся главным источником формирования зависимости.

Исследователи провели несколько экспериментов на крысах и червях. Вещество JVW-1034 предотвращало развитие алкоголизма, а также снимало симптомы «похмелья» у червей.

Опыты с крысами также оказались успешными. Почти сразу после начала приёма грызунами JVW-1034 доля потребляемого спирта сократилась на 30%.

Отмечается, что препарат способен полностью блокировать тягу к спиртному у крыс и червей.

По словам учёных, есть и другие экспериментальные препараты от алкогольной зависимости, однако они либо действуют слабо, либо имеют сильные побочные эффекты.

Читайте также: Учёные: голодание в течение 24 часов приводит к омоложению клеток кишечника